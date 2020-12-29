Представители Госпогранкомитета поздравили детей в Белыничской школе-интернате

29 декабря, Белыничи /Корр. БЕЛТА/. Представители Госпогранкомитета поздравили детей в Белыничской вспомогательной школе-интернате. Для детей гости привезли сладкие подарки, наборы настольных игр и пазлы, а для школы передали денежный сертификат на укрепление материально-технической базы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поздравить воспитанников школы-интерната приехал председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо. По его словам, пограничники в течение всего года поддерживают воспитанников детских домов и интернатов, детей из опекунских и приемных семей, а также ребят с ограниченными физическими возможностями. "Белыничская земля - это моя малая родина, и благотворительная акция "Наши дети" - отличный способ подарить детям праздник. Потому что детство пролетит быстро, а такие теплые и добрые воспоминания останутся с ними на всю жизнь, - отметил Анатолий Лаппо. - Хочется пожелать деткам здоровья, счастья и улыбок. И пусть это праздничное настроение останется с ними на весь год".

Сейчас в Белыничской вспомогательной школе воспитываются 85 детей, 56 из них - сироты. Праздничные дни для детей не закончатся и после Нового года - в гости обещают заглянуть волонтеры.

Во время нынешней благотворительной акции "Наши дети" пограничники посетят более четырех десятков школ и интернатов по всей стране, а это вдвое больше, чем в прошлый раз.-0-

Фото Госпогранкомитета