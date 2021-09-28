28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители иностранных дипмиссий посетили предприятия Минской области в День торгового советника, сообщили БЕЛТА в Белорусской торгово-промышленной палате.

"Белорусская торгово-промышленная палата в восьмой раз проводит уникальное мероприятие - День торгового советника. Целью ежегодного проведения такого дня является презентация представителям иностранных дипломатических миссий экономического, туристического и культурного потенциала страны. Знакомство дипломатов с регионами Беларуси завершается посещением Минской области", - рассказали в БелТПП.

В этом году в мероприятиях Дня торгового советника принимают участие руководители и представители дипломатических учреждений 32 стран (Армении, Бангладеш, Бахрейна, Болгарии, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Германии, Грузии, Индии, Ирана, Йемена, Казахстана, Катара, КНДР, Республики Корея, Кыргызстана, Молдовы, Нигерии, Палестины, Польши, Руанды, Румынии, Сирии, Судана, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии, Швейцарии, Японии). Сегодня представители иностранного дипломатического корпуса посетили ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат", на базе которого состоялась их встреча с руководством Минской области, Слуцкого района, ведущих предприятий-экспортеров региона.

Встречу открыл председатель БелТПП Владимир Улахович, который поблагодарил дипломатов за традиционно высокий интерес к участию в Дне торгового советника, а руководство области, района, белорусских предприятий - за проявленное гостеприимство. "День торгового советника - важное мероприятие для продвижения экономического потенциала Беларуси как страны с открытой экономикой, которая готова к сотрудничеству. И для БелТПП всегда большая честь пригласить вас, уважаемые дипломаты, посетить наши предприятия, наши регионы, презентовать возможности отечественных экспортеров, богатое культурное наследие белорусского народа, чтобы Беларусь в вашем представлении всегда оставалась надежным партнером и страной, где живут прекрасные люди", - отметил он.

Заместитель председателя Минского облисполкома Денис Курленко, заместитель председателя Слуцкого райисполкома Жанна Руцкая, руководители предприятий ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат", ОАО "Слуцкий мясокомбинат", ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат" ознакомили дипломатов с экономическим потенциалом Минской области и Слуцкого района, возможностями и ресурсами предприятий перерабатывающей промышленности. Председатель БелТПП вручил дипломы победителей республиканского конкурса "Лучший экспортер 2020 года" руководству Слуцкого сыродельного комбината и Слуцкого сахарорафинадного комбината.

В рамках знакомства с традициями и историко-культурным наследием Минщины дипломаты посетили музей "Слуцкія паясы", Национальный музей-заповедник "Несвиж", возложили цветы к мемориальному комплексу на месте братского захоронения по ул. 14 Партизан Слуцка.

Кроме того, представители иностранных дипломатических миссий посетили СПК "Агрокомбинат Снов", провели переговоры с председателем правления агрокомбината Николаем Радоманом, ознакомились с технологиями производства качественной мясомолочной продукции.

Мероприятия Дня торгового советника продолжатся 29 сентября участием представителей дипмиссий в работе Белорусского промышленно-инновационного форума.-0-