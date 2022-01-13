Представители МАЗ поздравили с новогодними праздниками пациентов детской больницы №4 Минска

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В канун старого Нового года Дед Мороз и Снегурочка подарили праздник детям, которые в период праздников оказались в больнице. Визит в детскую городскую клиническую больницу №4 организовали представители трудового коллектива и общественных организаций Минского автозавода, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Новогодние праздники продолжаются, а вместе с ними продолжаются и чудеса для детей. На свете нет ничего прекрасней детских улыбок, и особенно радостно видеть их на лицах детей, которые находятся в больнице. Очень приятно, что сегодня детишки задорно подпевали и играли с Дедушкой Морозом. Надеемся, что положительные эмоции помогут им скорее поправиться", - поделилась своими впечатлениями заместитель гендиректора по социальным вопросам и идеологической работе Минского автомобильного завода Зоя Таран.

Делать добрые дела для автозаводцев не в новинку. За период новогодних праздников активисты завода с развлекательной программой и подарками посетили специальные ясли-сад №65 Минска для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. А также передали в Заводскую районную организацию Белорусского Красного Креста новогодние подарки в рамках Республиканской благотворительной кампании "Елка желаний".-0-

Фото пресс-службы Минского автомобильного завода