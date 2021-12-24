Представители Минобороны поздравили ребят из СПЦ в Орше

24 декабря, Орша /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Социально-педагогическому центру (СПЦ) Оршанского района министр обороны Беларуси Виктор Хренин вручил к Новому году сладкие подарки, интерактивную доску, а Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил подарил яркую интерактивную сказку, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего в центре проживают 29 девочек и мальчиков, которые нуждаются в государственной защите, или из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Воспитанники центра в возрасте от 3,5 до 16 лет побывали на празднике, подаренном Министерством обороны.

Во время спектакля ребята помогали Снегурочке одолеть ведьму, рассердившуюся на то, что ее не пригласили на праздник, найти Деда Мороза и вернуть украденный Новый год. Им нужно было на волшебном экспрессе отправиться на поиски, выполнить задания на различных станциях, чтобы развеять злые чары. Ребята танцевали, пели, отгадывали загадки. И в итоге случилось настоящее чудо: отрицательные герои исправились, нашли друзей, и все вместе дружно стали водить хоровод вокруг елки, на которой Дед Мороз зажег веселые огни.

Не осталась в стороне и местная власть: председатель райисполкома Игорь Исаченко вручил директору СПЦ Элле Азаровой сертификат на Br20 тыс. для укрепления материально-технической базы учреждения.

"Радует, что с каждым годом в нашей стране таких центров становится меньше, а желающих поучаствовать в подобных акциях - все больше. Мы, люди в погонах, всегда приходим в гости к детишкам накануне Нового года. Кажется, что мы дарим им подарки, но на самом деле мы получаем больше: искренние детские эмоции, которые наполняют нас и смягчают наши сердца", - подчеркнул Виктор Хренин.-0-

Виктор Хренин

Фото "Ваяр"