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22 декабря 2021, 14:15

Представители погранкомитета привезли воспитанникам Белыничской школы-интерната подарки

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22 декабря, Белыничи /Корр. БЕЛТА/. В Белыничской вспомогательной школе-интернате состоялся новогодний праздник, на котором в роли добрых волшебников выступили представители Государственного погранкомитета. Они привезли детям сладкие подарки и наборы для творчества, а учреждению образования передали денежный сертификат на укрепление материально-технической базы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В нашем государстве чужих детей нет, и об этом само за себя говорит название благотворительной акции "Наши дети", - отметил председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо. - Радует, что сегодня мы в очередной раз подарили воспитанникам школы-интерната улыбки и хорошее настроение. Мы ведь сами когда-то были маленькими и понимаем, насколько это важно. И так должно быть, особенно в преддверии Нового года. Такие мероприятия играют важную роль в жизни наших детей: как мы их воспитаем, так и будем жить. Признаюсь, сегодня я сам как будто окунулся в детство, увидев в глазах ребят радость и заинтересованность. И если мы будем уделять им должное внимание, то и они нас никогда не подведут".

По словам Анатолия Лаппо, дарить подарки всегда приятно, и пограничники с удовольствием приезжают поздравить детей с наступающими новогодними и рождественскими праздниками. Однако поддержка и спонсорская помощь оказывается ведомством не разово, а в течение всего года. Каждая воинская часть органов пограничной службы шефствует над детскими социально-педагогическими учреждениями: организуются праздники, тематические встречи, в том числе в рамках проведения республиканских акций "Наши дети" и "Соберем детей в школу". В этом году погранкомитет планирует поздравить воспитанников более 20 социально-педагогических учреждений.

По словам директора школы-интерната Александра Мамченко, к встрече с гостями воспитанники и коллектив учреждения готовились уже с конца ноября: украшались залы, классы, фойе и коридоры, готовились подарки ручной работы, подбирались наряды. "Мы хотим, чтобы наши дети ни в чем не отличались от ребят, которые воспитываются в семьях, и чувствовали себя с ними на равных, - подчеркнул директор. - Именно поэтому они должны быть вовлечены в процесс подготовки к празднику и получать радость от ожидания новогоднего чуда. Поддержка шефствующих над нами организаций и ведомств, волонтеров - это большая помощь для нашего учебного заведения. Они оказывают нам внимание даже в мелочах: начиная от материалов для изготовления поделок и заканчивая медицинскими приборами для физиотерапевтического кабинета. Так, совсем недавно мы получили для наших детей ингалятор и биоптрон".

Поздравить с наступающими праздниками воспитанников Белыничской вспомогательной школы-интерната приехали курсанты Института пограничной службы. Они традиционно организуют для ребят занимательное представление с веселыми конкурсами, танцевальными заданиями и зажигательными музыкальными номерами. "Каждый год мы готовим новогоднюю развлекательную программу, стараемся повеселить детей и подарить им праздничное настроение, - говорит старший офицер отделения информации и пропаганды учреждения высшего образования Вероника Макоед. - Я приезжаю сюда уже не в первый раз. И детям всегда интересно, они полностью вовлечены в представление. От нас они ждут не столько подарков, сколько внимания и заботы, эмоциональной сопричастности. Когда видишь, как они искренне и неподдельно радуются, становится очень приятно".

Десятиклассник Анатолий Соловей с нетерпением ждал этого праздника, однако первый новогодний подарок получил на прошлой неделе. Сбыться мечте 16-летнего юноши помог областной благотворительный проект "Согреем детские сердца". Так, во время телемарафона представители Могилевской областной организации профсоюза работников образования и науки передали ему горный велосипед. "Новый год и день рождения - мои два самых любимых праздника, - говорит парень. - Сегодня тоже очень хороший день и интересное представление, много веселья и позитива. Я очень готовился к этому празднику: помогал украшать школу, наряжался и делал это с удовольствием".

Учитель класса второго отделения Наталья Цапик желает своим воспитанникам в преддверии праздника крепкого здоровья и успехов в дальнейшей жизни. Она работает в школе уже почти 22 года и относится к детям как к своим собственным: учит, воспитывает, жалеет и опекает. "Дети всегда остаются детьми: они ждут веселья, радости и подарков, - говорит педагог. - И хотя воспитанники школы не обделены вниманием, но все равно любят, когда о них заботятся, устраивают праздники, приглашают на мероприятия. Нового года дети ждут с нетерпением и всегда пишут письма Деду Морозу. И благодаря нашим спонсорам, шефам и неравнодушным людям их мечты всегда сбываются".

Сейчас в Белыничской вспомогательной школе воспитываются 92 ребенка в возрасте от 5 до 16 лет, 50 из них - сироты. Среди учащихся - 39 детей-инвалидов. В школе 13 классов, дети обучаются по первому (с легкой степенью интеллектуальной недостаточности) и второму отделениям (средней и тяжелой степени). После окончания 10 классов первого отделения воспитанники продолжают обучение в профессионально-технических колледжах, после второго - уходят на постоянное место жительства в Весновский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. Педагогический коллектив школы составляют 48 человек, в том числе 23 воспитателя.-0-

Фото Олега Фойницкого

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