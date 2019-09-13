Представители профсоюзных организаций всех уровней выйдут на старт Минского полумарафона

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 115 профсоюзных активистов примут участие в Минском полумарафоне, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

"Федерация профсоюзов уделяет большое внимание физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе в трудовых коллективах. Поэтому остаться в стороне от такого масштабного забега профсоюзы просто не могли, - отметили в пресс-службе. - На старт выйдут представители профсоюзных организаций всех уровней. Среди участников люди труда, представляющие разные отрасли: инженеры, врачи, сотрудники банков, контролеры лесозаготовительного производства. Многие берут с собой свих детей. В числе участников и Молодежный совет ФПБ".

В пятом полумарафоне поучаствуют спортсмены - учащиеся как столичных, так и региональных специализированных спортивных учреждений профсоюзов, развивающих легкую атлетику.

Количество участников символично. "В 2019 году профсоюзное движение Беларуси отмечает 115-летие. Профсоюзы прошли за это время огромный путь. Сначала это были общества взаимопомощи, сегодня - сильный единый национальный профцентр. Многое менялось, но во все времена главным приоритетом в работе оставался человек труда, а основными принципами - справедливость и солидарность", - добавили в пресс-службе.

Масштабное мероприятие - пятый Минский полумарафон - пройдет в белорусской столице 15 сентября. В 2019 году он повысил свой статус, получив серебряный лейбл от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Призовой фонд соревнований составит $60 тыс.

В прошлом году в полумарафоне приняли участие более 35 тыс. любителей здорового образа жизни. По прогнозам организаторов, в этом году полумарафон соберет 40 тыс. участников из 59 стран мира - профессиональных бегунов и любителей.

Организатором выступает Белорусская федерация легкой атлетики при поддержке Министерства спорта и туризма и Мингорисполкома.-0-