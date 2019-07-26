Представители семи стран съедутся на слет ветеранов боевых действий в Гомельской области

26 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Восьмой международной слет ветеранов боевых действий, миротворческих операций, военной службы, сотрудников силовых структур и членов их семей "Память без границ" прйдет с 26 по 28 июля в Гомельской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации общественного объединения "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане" Михаил Жукевич.

Нынешний слет посвящен 30-летию вывода советских войск из Афганистана и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Участие в мероприятии принимают представители Беларуси, России, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Молдовы - всего более 200 человек.

У памятника воинам-интернационалистам, а также у Вечного огня на площади Труда в областном центре участники слета возложат цветы и венки.

Торжественное открытие мероприятия пройдет в оздоровительном центре "Лесные дали" в урочище Студеная Гута. Здесь же ветераны боевых действий смогут увидеть фотоэкспозицию "Место подвига - Афганистан", подготовленную областной организацией Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане в сотрудничестве с областным музеем военной славы. Также в первый день предусмотрены праздничный концерт "Гомель собирает друзей", награждение активистов ветеранских движений, дегустация национальных блюд и др.

Днем соревнований станет 27 июля. Команды сразятся в международном турнире по мини-футболу, определят лучших в стритболе, пляжном волейболе. В программе и личное первенство по стрельбе из пневматического оружия, армрестлингу, состязания по дартсу, гиревому спорту, настольному теннису, стрельбе из лука, спортивной ловле рыбы и др. Также участникам предстоит проверить свои силы при прохождении полосы препятствий, перетягивать канат.

Завершится соревновательная часть концертом "Беларусь - земля ратной славы". Сразу после этого бойцы различных подразделений продемонстрируют мастерство в показательных выступлениях на фестивале единоборств. А клубы исторической реконструкции воссоздадут эпизоды сражений некоторых эпох.

Вечером после экскурсии по достопримечательностям областного центра участников ждет вечер дружбы с песнями под гитару, чествование победителей конкурсов и соревнований.

О путях взаимодействия и сотрудничества ветеранских движений разных стран пойдет речь во время круглого стола 28 июля. Участники обсудят планы совместных мероприятий и проектов на 2019-2020 годы, запланировано и подписание договоров о сотрудничестве.

По окончании слета его участникам предложат оставить свои впечатления и пожелания на специальном баннере.

"Слет, который проходит уже в восьмой раз, позволяет представителям воинского братства встретиться с давнишними товарищами, приобрести новых друзей, дает возможность с пользой провести время, в очередной раз подтверждая, что взаимопомощь и поддержка, пропаганда мира и согласия являются главными жизненными ценностями ветеранов и участников боевых действий", - отметил Михаил Жукевич.

Организатором мероприятия выступает Гомельская областная организация общественного объединения "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане".-0-