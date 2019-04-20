Представители "Великого камня" во время республиканского субботника посадили более 300 берез

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" присоединились к республиканскому субботнику, который сегодня проходит по всей стране, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе администрации парка.

В субботнике приняли участие руководство и сотрудники администрации парка, СЗАО "Компания по развитию индустриального парка", а также около 40 работников САМСЕ - генерального подрядчика строительства инфраструктуры "Великого камня" и ряда объектов парка.

По словам первого заместителя генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилла Коротеева, сотрудники "Великого камня" ежегодно участвуют в субботниках. "В прошлом году, к примеру, на территории парка был заложен сад. До этого просто порядок наводили. Сегодня вдоль реконструированного русла реки Уша мы высадили более 300 берез, чтобы со стороны дороги все смотрелось единым зеленым массивом", - отметил Кирилл Коротеев.

Он также добавил, что сотрудники парка в целом активно участвуют в восстановлении лесных насаждений. "В частности, в соответствии с генеральным планом индустриального парка коэффициент озеленения составляет около 60%, мы эту задачу и выполняем. Так, уже этой осенью, в следующий сезон посадки растений, будем засаживать наши улицы и проспекты. Уже разработали дизайн концепцию озеленения, чтобы каждый проспект выражал в благоустройстве свою философию, сейчас заказываем посадочный материал", - рассказал первый заместитель гендиректора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка".-0-