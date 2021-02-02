Представительницы БСЖ на диалоговой площадке в Житковичах высказались за укрепление поддержки семьи

2 февраля, Минск /Корр БЕЛТА/. Житковичская районная организация общественного объединения "Белорусский союз женщин" организовала диалоговую площадку по теме "Крепкая семья - сильное государство". Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в районной организации БСЖ.

Модератором встречи стала председатель Житковичской районной организации БСЖ Наталья Ильеня. На мероприятии были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью государства в сфере охраны материнства и детства. Речь шла в том числе о совершенствовании нормативно-правовой базы по вопросам охраны материнства и детства, охране репродуктивного здоровья населения, сохранении здоровья матерей и детей, а также о повышении эффективности системы социальной защиты матери и ребенка, молодых семей.

Начальник управления по труду, занятости и социальной защите Житковичского райисполкома Наталья Макаревич отметила, что государственная поддержка и защита семьи, материнства, отцовства и детства обеспечиваются, прежде всего, существующим правовым регулированием. "В Беларуси законодательно гарантировано право на оказание бесплатной медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения на основании государственных минимальных социальных стандартов, бесплатное обеспечение лекарственными средствами в пределах перечня основных лекарственных средств детей в возрасте до трех лет и детей-инвалидов до 18 лет, пациентов, имеющих тяжелые заболевания. Бесплатно обеспечиваются техническими средствами социальной реабилитации дети-инвалиды до 18 лет", - обратила внимание она.

Во время работы диалоговой площадки была подчеркнута важность того, что в Беларуси для семей, воспитывающих детей, предусмотрены 11 видов государственных пособий, относимых к трем основным группам: по материнству, семейные и по временной нетрудоспособности по уходу за детьми. А самое значимое из них - пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Оно установлено на уровне 35-40% среднего заработка по стране, причем для всех получателей независимо от того, застрахованы они или нет. Не менее значительны и размеры единовременных пособий при рождении ребенка. В нашей стране введена дополнительная мера поддержки многодетных семей - семейный капитал в размере $10 тыс. при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей.

Начальник отдела образования Житковичского райисполкома Татьяна Русая высказала мнение о том, что в настоящее время институт семьи и брака претерпевает определенные негативные изменения. В их числе неустойчивость брачных союзов, рост числа повторных браков, повышение возраста вступления в брак и рождения детей. По ее мнению, именно поэтому для государства актуальной задачей является продолжение создания условий для стабилизации и развития института семьи, укрепления брачно-семейных отношений. В учреждениях образования района ведется целенаправленная работа по повышению престижа семьи в обществе, предоставлению учащейся молодежи и молодым семьям социальной, материальной, психолого-педагогической и юридической поддержки.

Все присутствующие приняли активное участие в обсуждении затронутых вопросов. Они высказали предложения с тем, чтобы темы укрепления поддержки семьи и материнства в числе других были подняты на VI Всебелорусском народном собрании.-0-