Представительницы БСЖ организовали в Бресте автопробег, посвященный Году народного единства

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автопробег, посвященный Году народного единства и в поддержку независимости государства, Президента Беларуси Александра Лукашенко, прошел в Бресте. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в Брестской областной организации Белорусского союза женщин.

"Инициативу Белорусского союза женщин поддержали другие общественные объединения, предприниматели, общественность. В автопробеге приняли участие 95 автомобилей, - рассказали в БСЖ. - Участники проехали по улицам города, посетили выставку военной техники, музей памятников "Аллея Памяти", возложили цветы к Вечному огню мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".

Завершили свой маршрут автомобилисты в агрогородке Мухавец Брестского района, где всех ждали солдатская каша и горячий чай. "Все, кто приняли участие, благодарили организаторов за возможность еще раз испытать чувство патриотизма и любви к своей Родине, вспомнить о героях Великой Отечественной войны, тем самым показав, что их подвиг не забыт", - подчеркнули в Брестской областной организации Белорусского союза женщин.-0-