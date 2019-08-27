Представительницы БСЖ перед учебным годом с подарками приехали к девушкам в ПТУ закрытого типа

27 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусский союз женщин провел сегодня в Петриковском районе мероприятия в рамках акции "Соберем портфель вместе", сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя БСЖ Лилия Ананич.

''В последние августовские дни в семьях царят радостные хлопоты. Заботливые мамы и папы, да и сами дети с нетерпением ждут первого звонка. Белорусский союз женщин стремится помочь собрать в школу детей, которым нужна помощь. По всей стране мы бываем в многодетных семьях, социальных приютах, в семьях, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей", - рассказала зампредседателя союза.

На этот раз адрес женской помощи был особым. Члены президиума и активистки БСЖ, представительницы Гомельской областной организации союза, объединенных организаций БСЖ Белагропромбанка и органов прокуратуры встретились с воспитанницами и педагогическим коллективом Петриковского специализированного профессионально-технического училища закрытого типа легкой промышленности. "Нам видится важным принять участие в судьбе этих девушек. Не должно быть равнодушия к людям, пусть и оступившимся, имеющим в своей биографии проблемы с законом. Важно помочь им в дальнейшем выбирать достойные жизненные ориентиры", - сказала Лилия Ананич.

Общение с представителями Белорусского союза женщин в неформальной обстановке, возможно, позволит многое переосмыслить, еще раз задуматься о будущем и важности идти по жизни с добром. Воспитанницам училища женщины вручили полезные подарки к учебному году, а также для бытовых нужд.

В этот же день Белорусский союз женщин провел в Петриковском районе открытый круглый стол с участием общественности, педагогов по теме ''Воспитание подрастающего поколения - забота общая''. Как подчеркнула Лилия Ананич, заинтересованный разговор побуждает продолжать проведение таких мероприятий, особенно в глубинке, по актуальным темам.-0-