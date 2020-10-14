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14 октября 2020, 14:55

Представительницы БСЖ в День матери в Слониме заложили аллею "За мир и Беларусь"

Елена Богдан
Елена Богдан
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14 октября, Слоним /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Представительницы Белорусского союза женщин в День матери в новом микрорайоне Слонима заложили рябиновую и кленовую аллею "За мир и Беларусь", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как отметила на открытии аллеи председатель БСЖ Елена Богдан, по инициативе президиума союза в этом году в рамках Недели матери объявлена республиканская акция "За Беларусь!". В ней принимают участие активистки женского движения, женщины разных сфер деятельности и профессий, которые выступают за сохранение мира и стабильности в нашей стране.

/Будет дополнено/.-0-

Фото Алины Гришкевич

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