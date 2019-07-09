9 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Представительство центра "Карта гостя" открылось в Гомеле. Соответствующий сертификат директор предприятия "Мингорсправка" Борис Васильев сегодня передал руководителю "Гомельоблтуриста" Ольге Гончаровой, передает корреспондент БЕЛТА.

"В данный момент в проект "Карта гостя" входят более 700 объектов по всей республике, которые рассказывают об истории, культуре Беларуси, а также дают возможность с комфортом и интересно провести время в нашей стране. Это музеи (свыше 200), галереи, аквапарки, зоопарки, гостиницы, магазины, кафе, рестораны, точки проката автомобилей, велосипедов. Работа по расширению перечня продолжается. Думаю, мы скоро перешагнем и цифру в 1 тыс.", - убежден Борис Васильев.

По словам директора "Мингорсправки", уже реализовано более 1,5 тыс. карт. Их обладателями стали не только жители Беларуси, но и других стран.

Среди наиболее популярных объектов, которые посещают держатели карты, - музей истории Великой Отечественной войны, Национальный исторический музей, Национальный художественный, музей истории города Минска. Активно используют карту гостя и при заселении в гостиницы, посещении торговых объектов.

Борис Васильев отметил, что проект нацелен на развитие межрегионального туризма, в перспективе - трансграничного. "Например, у нас налажены тесные связи с российскими регионами. Сейчас ведем работу по открытию представительства в России", - подчеркнул он.

В Гомельской области в универсальный туристский сервис включены порядка 80 объектов. "С открытием представительства есть уверенность, что это число увеличится", - сказал заместитель начальника управления спорта и туризма Гомельского облисполкома Павел Старосветский. Точки продаж карты гостя также намерены открыть в регионе.

Туристический проект "Карта гостя. Города и регионы Беларуси" (Minsk Card. Cities&Regions of Belarus) реализуется "Мингорсправкой" при поддержке Министерства спорта и туризма, Министерства культуры, Мингорисполкома и облисполкомов, информационно-туристического центра "Минск" по государственной программе развития туризма "Беларусь гостеприимная" на 2016-2020 годы. Основной задачей проекта является привлечение потока иностранных и отечественных туристов, а также продвижение белорусской культуры и белорусских брендов на мировом рынке. Держателю карты гостя предоставляются льготы и преференции, бонусы и скидки при посещении включенных в проект объектов.-0-