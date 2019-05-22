Представительство центра "Карты гостя" откроется в Троицком предместье 25 мая

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительство центра "Карты гостя" с музеем, галереей, сувенирной лавкой и прочими точками притяжения туристов откроется в Троицком предместье 25 мая, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник центра "Карты гостя" предприятия "Мингорсправка" Александр Шифрин.

Большой презентационный объект информационно-туристического сервиса по ул. Богдановича, 11 появится в преддверии II Европейских игр. Гости открытия первыми посетят Музей старинных утюгов, антикварный салон и галерею "Дарьян", сувенирную лавку. И, конечно, главным элементом центра станет информационная турточка, где можно получить массу полезной информации о городе, его достопримечательностях, инфраструктуре и узнать подробнее о проекте "Карта гостя".

Также в программе открытия запланированы выступления артистов и творческих коллективов, пленэр, посвященный творчеству белорусского художника М.Данцига. К слову, именно в этот день в Троицком предместье стартует летний культурно-туристический сезон. Внутренние дворики, расположенные здесь музеи и кафе, Троицкая набережная до конца сентября будут принимать и радовать гостей по выходным.

Туристический проект "Карта гостя. Города и регионы Беларуси" (Minsk Card. Cities&Regions of Belarus) реализуется "Мингорсправкой" при поддержке Министерства спорта и туризма, Министерства культуры, Мингорисполкома и облисполкомов, информационно-туристического центра "Минск" по государственной программе развития туризма "Беларусь гостеприимная" на 2016-2020 годы. В нем участвуют музеи, галереи, зоопарки, аквапарки, отели, рестораны, кафе, торговые объекты, пункты проката автомобилей и велосипедов, которые предоставляют бонусы и скидки.

В настоящее время УП "Мингорсправка" совместно с облисполкомами систематизирует информацию о привлекательных объектах в регионах для заключения партнерских соглашений о включении их в проект, разрабатываются внутренние маршруты.

Покупателям предлагается несколько видов и форматов карт (VIP, премиум, люкс, бизнес и эконом), в том числе для гостей II Европейских игр.

Приобрести карту можно через сайт minskpass.by и получить в пунктах выдачи, а также в инфокиосках и павильонах по продаже сувениров УП "Мингорсправка", в информационно-туристском центре "Минск". Карта дает право разового посещения - бесплатно или со скидкой - значительного количества музеев и экскурсий, включенных в программу. В Европе подобный проект работает уже не первый год, аналогичные карты имеют более 40 городов.-0-