Предстоит активизировать работу по созданию новых рабочих мест в Белыничском районе - Захаренко

19 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Решение волнующих людей проблем, в том числе и трудоустройства, является важнейшей для местной власти задачей. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Василий Захаренко, назначение которого председателем Белыничского райисполкома согласовал сегодня Президент Беларуси.

Василий Захаренко рассказал, что глава государства поставил конкретные задачи, касающиеся деятельности аграрного сектора экономики и уборочной кампании, а особое внимание заострил на необходимости постоянной работы с людьми, справедливом решении вопросов, которые волнуют людей.

"Белыничский район - это своего рода въездные ворота в Могилевскую область со стороны белорусской столицы, что накладывает определенную ответственность, - отметил Василий Захаренко. - Повседневная работа проводится в районе по наведению порядка. Конечно, большое внимание уделяется мероприятиям в рамках Года малой Родины, а также трудоустройству населения, созданию достойных рабочих мест".

Новый руководитель района подчеркнул, что в этом году уборочная страда проходит в более сложных условиях. Тем не менее, район близок к завершению уборочной, и планирует это сделать буквально на этой неделе.-0-