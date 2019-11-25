Прекращено дело о банкротстве Полоцкой универсальной базы

25 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области прекратил производство по делу об экономической несостоятельности кооперативно-торгового унитарного предприятия "Полоцкая универсальная база" в связи с утверждением мирового соглашения с кредиторами, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Мировое соглашение заключено на условиях отсрочки на год и рассрочки исполнения обязательств должника на общую сумму около Br3,5 млн. Полоцкая универсальная база обязуется рассчитаться по долгам перед 194 кредиторами не позднее сентября 2024 года согласно разработанному графику платежей. По оценке директора ООО "Консалтинговая компания "ФинансГрупп" (организация является управляющим в деле о банкротстве) Евгения Бирюкова, в период действия рассрочки предприятие сможет ежегодно направлять на погашение требований кредиторов около Br1 млн. Это позволит восстановить платежеспособность Полоцкой универсальной базы, уверен руководитель.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.

В мае 2018 года экономический суд вынес решение о признании КТУП "Полоцкая универсальная база" экономически несостоятельным и ввел процедуру санации на 18 месяцев. Всего в реестр требований кредиторов было включено более Br8,9 млн., из которых 2/3 пришлось на задолженность по налогам и банковским кредитам.

Как сообщил Евгений Бирюков, по итогам санации удалось погасить обязательства на сумму около Br5,2 млн, в том числе полностью рассчитаться по долгам перед бюджетом. Это стало возможным благодаря оптимизации деятельности, организации эффективной работы должника и результативной распродаже неиспользуемого имущества.

Так, предприятие нарастило объемы реализации и продаж вина (это основной вид деятельности должника) на филиале "Шарковщинский консервный завод", в том числе путем расширения линейки выпускаемых напитков и освоения производства фруктово-ягодных вин. Ежемесячно предприятие продавало более 30 тыс. декалитров продукции, как и предусматривал план санации. В результате за январь - сентябрь 2019 года выручка превысила Br11 млн, чистая прибыль составила более Br1 млн. Всего за время санации Полоцкая универсальная база заработала около Br2,9 млн чистой прибыли.

За этот период антикризисный управляющий реализовал имущество на сумму около Br3,4 млн, в том числе полностью распроданы здания и сооружения в Полоцке. В октябре на аукционе единственный покупатель приобрел почти за Br2,5 млн комплекс складских и административных зданий в райцентре. На торгах также проданы универмаг в Шарковщине (около Br205 тыс.) и другие объекты торговли и общественного питания.

Важным условием успешной санации стало своевременное решение Витебского облпотребсоюза об обращении в суд с заявлением об экономической несостоятельности, отметил Евгений Бирюков. Предоставление кредиторами отсрочки исполнения обязательств позволит Полоцкой универсальной базе направить часть прибыли на модернизацию производства. Это даст возможность сократить затраты, обеспечить стабильную и эффективную работу и выполнить условия мирового соглашения.-0-