Премии Брестского облисполкома присуждены 70 победителям олимпиад и их педагогам

25 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском областном центре молодежного творчества сегодня чествовали победителей заключительного этапа предметной олимпиады и их педагогов. Награды также вручены призерам республиканского конкурса профессионального мастерства среди рабочих, специалистов и учащихся, передает корреспондент БЕЛТА.

"Призеры олимпиады и их педагоги заслужили право выйти на областную сцену и получить заслуженные дипломы и денежные премии облисполкома. В этом году мы пригласили и призеров конкурса профессионального мастерства. В нем участвуют учащиеся системы профтехобразования, студенты и молодые рабочие. И в этом конкурсе у нас серьезные достижения. Своим трудом ребята заслужили такое внимание, а материальная поддержка - инвестиции в их будущее", - отметил начальник главного управления по образованию Брестского облисполкома Юрий Просмыцкий.

Так, сборная школьников региона завоевала 70 дипломов на олимпиаде по физике, информатике, биологии, химии, русскому языку, обществоведению и другим предметам. Благодаря победе в интеллектуальных состязаниях 33 одиннадцатиклассника смогут поступить в университеты без вступительных испытаний. Одна из них - выпускница школы №12 Бреста Юлия Ковалевская. Девушка завоевала диплом I степени на олимпиаде по обществоведению.

"Наверное, ключевую роль при подготовке к олимпиаде сыграло то, что это мне очень интересно. Диплом пригодится при поступлении на специальности, где обществоведение будет профильным предметом. Мне хотелось бы поступить в БГУ на специальность "лингвострановедение" на факультете международных отношений", - рассказала о своей мечте старшеклассница. К олимпиаде ее готовила учитель Елена Стриж.

Лунинчанин Александр Билиба может похвастаться дипломом III степени по информатике. Он воспитанник Ивана Трегубова, чьи ученики ежегодно в призах республиканских олимпиад. "Информатикой углубленно увлекся в классе седьмом-восьмом. С Иваном Альфредовичем интересно учиться. Плюс в команде у нас дружеская атмосфера: достаточно много готовимся сами, помогаем друг другу", - поделился юноша. В этом году он тоже выпускник. По его словам, хотел бы учиться в БГУ на программиста.

Представители Брестской области успешно выступают и на международном уровне. Так, бронзовую медаль завоевал выпускник гимназии №1 Барановичей Владислав Кощенко на Международной математической олимпиаде. Учащиеся гимназии №1 Бреста Илья Кучинский и Денис Рабчук стали серебряными призерами Европейских олимпиад по информатике и географии соответственно. Недавно на Международном конкурсе молодых ученых серебряную медаль завоевал ученик областного лицея имени П.М.Машерова.-0-