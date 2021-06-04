Премии Гомельского облисполкома вручили лучшим студентам вузов региона

4 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пятерым студентам из вузов Гомельской области, достигшим высоких показателей в интеллектуальной и общественной деятельности, председатель облисполкома Геннадий Соловей вручил сегодня ежегодные премии облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Среди лауреатов - дипломанты международных и республиканских конференций, конкурсов, активные участники научно-исследовательской и общественной деятельности.

Так, Олег Кныш заканчивает учебу на энергетическом факультете Гомельского государственного технического университета имени П.О. Сухого. Парень - дипломант международных, республиканских и межвузовских научных конференций студентов и молодых ученых, входит в состав студенческой научно-исследовательской лаборатории "Энергетик", автор многих статей. "Я принимаю участие в различных стартапах, проектах. Учебный 2020-2021 год запомнился тем, что две мои работы были отмечены на республиканском научном конкурсе. Они касались холодильного оборудования, холодильной техники, фреонов, а также кондиционирования, вентиляции. По этому направлению я буду идти и в профессиональном плане - распределился и уже полгода работаю с одной из фирм, которая представлена и на белорусском, и на внешних рынках. Работа интересная, по душе, связана с новыми технологиями. Думаю, что такой опыт будет хорошей базой для самореализации и дальнейшего моего развития, профессионального роста", - поделился Олег Кныш. По его словам, присуждение премии - высокая оценка трудов за долгий период. "Это свидетельство того, что я не стою на месте, что моя работа полезна и востребована", - добавил он.

Награды удостоена и Мария Кравчук из Мозырского государственного педагогического университета имени И.П. Шамякина. Она не единожды успешно представляла работы на республиканских студенческих научно-практических конференциях, Туровских епархиальных образовательных чтениях. Студентка - участница молодежного форума "Беларусь - это мы", открытой диалоговой площадки "Совершенствование работы отрасли образования", акции "Пламя мира".

В сфере интересов Дарьи Позняк, студентки Белорусского государственного университета транспорта, - дизайн, архитектура. Своим видением, проектами девушка делилась на студенческих научно-технических конференциях. Участвовала в конкурсах на лучший дизайн-проект по благоустройству дворовых и общественных территорий Центрального района Гомеля, студенческих проектов "Город без барьеров" на лучшее архитектурное решение по адаптации городского пространства для инвалидов и физически ослабленных лиц. Свою лепту внесла Дарья и во время волонтерских акций по восстановлению и исследованию памятников архитектуры.

В копилке Виктории Сотниковой, представляющей Гомельский государственный медицинский университет, - дипломы пяти республиканских конкурсов научных работ студентов, 142 научные работы. Результаты исследований студентки внедрены в образовательный процесс и практическую деятельность. За плодотворную работу, профессионализм, вклад в оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 Виктория получила благодарность Министерства здравоохранения.

Студентка Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины Диана Холявкина - участница международных и республиканских научно-исследовательских конференций студентов. Имеет публикации по философии и социологии, активно участвует в общественных мероприятиях, волонтерском движении.

На церемонии в адрес дипломантов прозвучали пожелания дальнейшей успешной работы, новых достижений на благо родного края.

Премию Гомельского облисполкома вручают с 2005 года. Ее обладателями становятся самые достойные из многотысячного студенчества региона.-0-