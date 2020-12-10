Премии им. Дубко вручили одаренным школьникам и студентам в Гродно

10 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно сегодня чествовали талантливых молодых людей, отличившихся в спортивной, творческой и научной деятельности. Церемонию награждения лауреатов премии им.А.И.Дубко принял большой зал областного драматического театра, передает корреспондент БЕЛТА.

Областной премии удостоены 39 человек - это школьники, студенты, учащиеся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования. Премия вручается в 23-й раз. За всю ее историю лауреатами стали уже свыше 700 молодых людей.

"Молодежь своими победами и успехами постоянно подтверждает, что наша земля богата талантами. Важно при этом поддержать тех, кто делает первые шаги в профессиональной, научной карьере, добивается значимых результатов в учебе. Отмечу, что премия - это и дань уважения заслугам родителей и учителей, которые порой без остатка вкладывают себя в детей", - отметил во время церемонии заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк. Он подчеркнул, что областная премия лишь одна из форм поддержки талантливой и одаренной молодежи, в целом же в государстве большое внимание уделяется созданию условий для самореализации в творческой и профессиональной сферах.

Среди тех, кто получил премию, не просто отличники учебы, но и талантливые спортсмены, музыканты, юные исследователи, ученые, молодые профессионалы. Например, учащаяся второго курса Гродненского государственного колледжа техники, технологий и дизайна Юлия Гончарук успешно выступила на заключительном этапе республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2020 в компетенции "Технология моды". За определенное время необходимо было представить макет и пошить платье и жакет собственного дизайна. Строгое жюри удалось удивить. Юлия Гончарук надеется и дальше развиваться профессионально в этом направлении. Сейчас уже в ее платья одеваются подруги. К слову, готовила талант мастер производственного обучения Ирина Пецевич, которая сама 12 лет назад также была лауреатом премии им.А.И.Дубко.

"Считаю, что у нас есть все необходимое для успешной учебы, реализации себя в различных сферах. А подобные премии, внимание со стороны государства еще больше мотивируют", - отметила 11-классница гродненской гимназии №9 Карина Луневич. Она успешно выступает на олимпиадах по русскому языку, конкурсах эссе и сочинений. Карина Луневич еще до конца не определилась с будущей профессией, но уверена, что умение правильно и грамотно излагать свои мысли пригодится в любой сфере.

Самый юный лауреат премии Дарья Свирид пока также размышляет, кем стать в будущем. Пока же четвероклассница гимназии №1 успешно совмещает победы в плавании с учебой.

В главном управлении образования Гродненского облисполкома отметили: школьники и студенты региона в этом году продемонстрировали хорошие результаты в республиканских и международных мероприятиях. На заключительном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам учащиеся учреждений общего среднего образования области завоевали 33 диплома, заняв первое место в республиканском рейтинге по эффективности участия и второе - по количеству дипломов. На заключительном этапе конкурса WorldSkills Belarus 2020 команда области завоевала 17 медалей (пять золотых, семь серебряных, пять бронзовых). По итогам международных и республиканских творческих конкурсов абсолютными победителями стали 219 учащихся региона.

Премия Гродненского облисполкома одаренным учащимся учреждена в 1998 году, с 2001-го носит имя бывшего губернатора области, Героя Беларуси Александра Дубко. Изначально вручалась школьникам и студентам, позже к ним примкнули учащиеся профессионально-технических и средних специальных учебных заведений.

В этом году вручение премии дало старт в регионе и благотворительной новогодней акции "Наши дети".-0-