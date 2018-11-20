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Премии в сфере шоу-бизнеса и медиапространства "Невероятный Ферзь" вручат 24 ноября в Могилеве

Регионы 20.11.2018 | 08:51
Фото Mogilevnews.by
Фото Mogilevnews.by

20 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Ежегодная церемония вручения премий в области шоу-бизнеса и медиапространства Могилева и Могилевской области "Невероятный Ферзь - 2018" пойдет 24 ноября в Могилеве, сообщили БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Перед началом мероприятия во Дворце культуры области гостей и участников ожидает перфоманс, подарки и фотозоны.

В этом году самые яркие представители шоу-бизнеса и медиапространства получат заслуженные награды в 10 номинациях: "Клубный Ферзь" (вручается за заслуги в клубной индустрии), "Говорящий Ферзь" (за заслуги в сфере разговорного жанра), "Голосящий Ферзь" (за заслуги в сфере вокально-исполнительского мастерства), "Мельпоменовый Ферзь" (за заслуги в сфере актерско-игрового мастерства), "Объективный Ферзь" (за заслуги в областях фото, видео и графического дизайна), "Модный Ферзь" (за заслуги в области моды, имиджа и стиля), "Танцующий Ферзь" (за заслуги в области хореографии), "Закадровый Ферзь" (за многолетнюю успешную деятельность в медиапространстве), "Специальный Ферзь" (вручается уникальным людям, не попавшим под другие номинации). Главная же премия "Невероятный Ферзь" будет вручена за заслуги в сферах общественной деятельности, шоу-бизнеса и медиапространства по итогам года и продолжительной, профессиональной деятельности на протяжении многих лет.

"Из некогда молодежно-студенческой вечеринки "Ферзь" перерос в ежегодную церемонию вручения премии в области медиа и шоу-бизнеса, - отметили собеседники. - Уже седьмой год подряд статуэтки вручаются за многолетний труд либо за достижения последнего времени в одной из сфер, представленных в премии".

Во время вечера организаторы обещают знакомство с известными людьми, модные показы, "прожарку" могилевского шоу-бизнеса, необычные музыкальные номера. Нынешняя премия проходит под слоганом "Загляни на обратную сторону шоу-бизнеса".

Организаторами мероприятия выступают Могилевский областной комитет БРСМ и Дворец культуры области.-0-

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Теги
БРСМ, конкурс, Могилев
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