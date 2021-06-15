Премия "Призвание" присуждена молодым медработникам Гродненской области

15 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Премия "Призвание" присуждена шести молодым медработникам Гродненской области. Об этом БЕЛТА сообщили в областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

Премия "Призвание" учреждена Гродненским обкомом Белорусского профсоюза работников здравоохранения и региональным отделением РОО "Белая Русь". Премия направлена на поддержку молодых врачей и средних медицинских работников, стимулирование их профессионального роста, повышение престижа медицинских профессий.

В качестве кандидатур рассматривались медработники до 31 года, внесшие вклад в развитие организаций здравоохранения, добившиеся успехов в профессиональной и научной деятельности, занимающие активную жизненную и гражданскую позицию.

"В номинации "Врач" победу одержали офтальмолог Лидской ЦРБ Диана Пакшис, дерматовенеролог областного клинического кожно-венерологического диспансера Ольга Савченя, врач ультразвуковой диагностики городской поликлиники №7 Гродно Любовь Севко. Также наградой отмечены медицинская сестра Гродненской университетской клиники Диана Аплевич, фельдшер-лаборант областного клинического перинатального центра Виолетта Читая, медицинская сестра Лидской ЦРБ Анастасия Чайка", - рассказали в профсоюзе. Церемония вручения премий пройдет 16 июня на областном мероприятии, посвященном празднованию Дня медицинских работников.

Всего в учреждениях здравоохранения Гродненской области работают около 7,5 тыс. молодых людей. Ежегодно штат медработников пополняют порядка 700 молодых специалистов.-0-