Премию "Гражданское мужество" за помощь милиции вручили 4 жителям Витебской области

23 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Традиционную премию "Гражданское мужество" вручили четырем неравнодушным жителям Витебской области, в том числе четверокласснице из Лиозно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

С 2009 года премия "Гражданское мужество", утвержденная УВД Витебского облисполкома, вручается смелым и неравнодушным жителям области за помощь в поимке преступника, содействие в раскрытии преступления или спасение жизни человека. "В нашем обществе всегда были и есть люди с четко выраженной гражданской позицией, неравнодушные к проблемам других, которым их моральные качества не дадут спокойно пройти мимо несправедливости. Для них понятия "честность", "справедливость", "принципиальность" не пустые слова", - отметил начальник УВД облисполкома Андрей Любимов на торжественной церемонии чествования героев.

Среди награжденных была ученица 4 класса из Лиозно София Бондаренко. Девочка в августе прошлого года стала свидетельницей грабежа: на ее глазах мужчина выхватил из рук пенсионера сумку и бросился бежать. София, не растерявшись, подняла шум, привлекла взрослых, которые и вызвали милицию. Прибывшим правоохранителям она сообщила приметы грабителя и направление, в котором он скрылся. Наряд милиции вскоре задержал нарушителя, оказавшегося безработным местным жителем. Девочка призналась, что тогда совсем не испугалась и ей хотелось поскорее помочь пострадавшему. В сентябре сотрудники Лиозненского РОВД наградили школьницу памятным подарком - новым телефоном, а также вручили благодарность. И вот 10-летняя бесстрашная помощница милиции снова оказалась в числе награжденных, но уже областной премией.

Обладателями почетной награды стали двое полочан - Евгений Прохоронок и Сергей Гудыма, которые спасли человека, провалившегося под лед. Они бросились на выручку, даже несмотря на риск самим попасть в ледяную воду. Однако все закончилось благополучно: тонувшего мужчину спасли и передали медикам. А случайные свидетели несчастного случая не просто предотвратили трагедию, но и стали героями.

Еще одним награжденным стал витебчанин Павел Гасевский, самостоятельно остановивший грабителя. Когда он с женой шел через парк, то услышал крики женщины. Супружеская пара выяснила, что на незнакомку, к тому же человека с инвалидностью, напал неизвестный мужчина и отнял имевшуюся при ней наличность. Павел Гасевский нагнал грабителя и повалил его на землю, удерживал до приезда правоохранителей.

Лауреатам премии "Гражданское мужество" вручили памятные призы и благодарности УВД облисполкома.-0-