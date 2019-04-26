Премьер-министр 26-27 апреля совершает рабочую поездку в Витебскую область

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас 26-27 апреля совершает рабочую поездку в Витебскую область, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Сергей Румас ознакомится с производственно-финансовым состоянием и перспективами развития ОАО "Бегомльское", молочно-товарного комплекса "Ветера" ОАО "Тогуны", ходом проведения весенних полевых работ. Запланировано посещение мемориального комплекса "Шуневка".

Премьер-министр посетит также ОАО "Полоцк-Стекловолокно", где рассмотрит текущее состояние и перспективы развития предприятия. Намечено и ознакомление с благоустройством Полоцка.

На 27 апреля запланировано посещение ОАО "Нафтан", рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности, состояния рынков нефтепродуктов и выполнения инвестиционных проектов предприятия.-0-