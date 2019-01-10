Премьера интерактивного мюзикла о безопасности соберет в Гомеле около 400 школьников

10 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Премьера интерактивного мюзикла "Воздушный каламбур в Цветочном городе" о безопасности соберет в Гомеле около 400 школьников, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Перед началом мюзикла ребята смогут ближе познакомиться с работой сотрудников МЧС на выставке пожарной аварийно-спасательной техники и оборудования. Также их внимание привлекут ростовые куклы Спичка, Коробок и Огнетушитель. Эти аниматоры пригласят сделать селфи и поучаствовать в тематических конкурсах и викторинах от МЧС.

Мюзикл о безопасности "Воздушный каламбур в Цветочном городе" - это коллективный творческий труд. Над его постановкой работали учащиеся и учителя средней школы №67 Гомеля совместно с работниками Гомельского городского подразделения МЧС. В тандеме было подобрано музыкальное сопровождение, созданы мобильные декорации, а также записаны видео- и аудиофоны.

По сценарию, главный герой мюзикла Незнайка создаст воздушный шар, чтобы облететь весь мир. Выполнить эту миссию он сможет, только изучив правила безопасности. Помогать строить воздушный шар и делиться праздничным настроением будут учащиеся и учителя. Также на премьеру приглашены официальные гости из администрации города.

Во время мероприятия в торжественной обстановке наградят победителей городских конкурсов "Лучшее освещение в СМИ деятельности подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь" и "Спасатель года".

Премьера мюзикла пройдет 12 января в 10.00 на сцене средней школы №67.

Как рассказали в ГОУ МЧС, данная постановка - одна из форм, позволяющих доступно объяснить и привить детям и взрослым правила безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях.-0-