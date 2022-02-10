Преобразование центра Витебска: что предлагают архитекторы

10 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Реализация проекта "Детальный план квартала многоквартирной жилой застройки по проспекту Черняховского в Витебске" позволит повысить градостроительную ценность исторического центрального района города, сформировать комплексную жилую застройку и усилить привлекательность территории для инвестиционной и предпринимательской деятельности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УП "БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА", которое выступает его разработчиком.

Проект определяет стратегию развития территории площадью 68 га, ограниченной с севера улицей Генерала Белобородова, на востоке проспектом Черняховского, на западе рекой Западная Двина и юго-западе - железнодорожной линией. Первоочередные мероприятия рассчитаны на период до 2030 года, а второй этап предусматривает полное освоение этого участка без указания конкретных сроков, что будет зависеть от социально-экономических условий и наличия инвестиционных предложений.

Сложность проекта заключается в том, что преобразования не затрагивали эту территорию многие годы, она характеризуется сложным рельефом, в результате участок фактически выпадал из композиции общественного центра Витебска. Проект предусматривает реконструкцию существующего жилья и создание новой многоэтажной жилой застройки, увеличение общественных функций территории за счет расширения сети учреждений общественного назначения. Также предполагается формирование парковых зон и благоустройство набережной Западной Двины, создание скверов, бульваров и обустройство мест отдыха на речном берегу, ряд других мероприятий по улучшению облика проектируемого района и общегородского центра Витебска, в том числе за счет сохранения исторического наследия и ландшафта.

Жилье: от индивидуального к многоэтажному

Проектируемый район является перспективным для жилищного строительства. Всего на данном участке планируется построить 715 новых квартир общей площадью почти 46,5 тыс. кв.м, в результате чего численность населения микрорайона вырастет до 6 тыс. человек. Новое строительство предполагается вести на свободных и частично свободных территориях. Доля многоквартирных жилых домов повышенной этажности (10 и выше) составит 70%. В целом на этой территории предлагается возводить дома переменной этажности (от 2 до 16 этажей) и только по индивидуальным проектам, предусматривающим встроенные или пристроенные общественные объекты, а также места для хранения автомобилей. Это дает возможность архитекторам предложить интересные решения, позволяющие вписать район в композицию общегородского центра и обогатить панораму города вдоль Западной Двины.

Кроме того, формирование комплексной жилой застройки будет осуществляться за счет модернизации и капремонта существующих многоквартирных домов, уплотнения, предусматривающего снос ветхих строений и усадебного жилья, размещения новых жилых групп вдоль Западной Двины, выноса производственных объектов. Параллельно предусматривается комплексное благоустройство существующих кварталов многоквартирных домов.

Создание комфортной среды

Повышение интенсивности использования проектируемой территории подразумевает также увеличение количества сервисных и других общественно значимых объектов за счет как нового строительства, так и реконструкции помещений на первых этажах существующих зданий. В границах этого участка расположен торгово-деловой центр "Беларусь", вокруг которого предлагается развивать территорию в комплексе с набережной, а в непосредственной близости будет размещаться культовый объект "Софийский собор в Витебске" (его проект сейчас разрабатывается). В планах также возведение еще одного многофункционального общественно-торгового центра с комплексом социально-бытовых услуг, объектов индустрии развлечений, паркинга.

Для совершенствования социальной инфраструктуры планируется построить новый детский сад на 70 мест, реконструировать и модернизировать существующий "Дошкольный центр развития ребенка №1" с надстройкой дополнительного этажа, что позволит увеличить количество мест для детей. Обновление затронет и базу действующей СДЮШОР ФК "Витебск", в том числе предлагается возвести на одной из ее площадок крытый футбольный манеж площадью 4,6 тыс. кв.м. В пределах жилых территорий будут оборудованы комплексные спортивные площадки с радиусом доступности от 500 до 800 м. Требует модернизации расположенная также в границах участка гостиница "Ветразь". Обновленный объект индустрии гостеприимства может стать основой для формирования нового визуального акцента завершения проспекта Строителей, отметили специалисты.

Кроме того, значимой частью проекта является обустройство набережной Западной Двины на всем протяжении района с размещением там сервисных объектов. Закрытое кладбище, расположенное в пределах участка, предлагается преобразовать в мемориальный сквер и включить его в благоустройство микрорайона. Часть мероприятий направлены на реконструкцию и модернизацию инженерно-транспортной инфраструктуры территории, охрану окружающей среды, что позволит улучшить санитарно-гигиенические условия проживания граждан. Общая площадь озелененных территорий различного назначения в границах проекта составит около 21,5 га.-0-