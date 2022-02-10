Преобразование центра Витебска: что предлагают архитекторы

Референдум
Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 10 февраля 2022
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:24 В Гродно бетономешалка наехала на парня: следователи ищут свидетелей Регионы
17:20 Первый резидент с иранским капиталом зарегистрирован в СЭЗ "Витебск" Регионы
17:19 Петришенко представил нового руководителя коллективу Минсельхозпрода Общество
17:19 МИД Беларуси вызвал посла Украины в связи с инцидентом в Днепре Политика
17:18 Сенатор Виктор Ананич: телефонные линии - это живая обратная связь с населением Общество
17:15 Фристайлист Максим Густик: в командном турнире выступили плохо Спорт
17:04 ГПК: очередной вертолет со стороны Латвии нарушил границу Общество
17:00 Шулейко: в основу Конституции положены мир и будущее наших детей Регионы
16:57 Педиатр назвал смертельно опасный синдром омикрона у детей Общество
16:56 Казакевич: Конституция должна четко определять все стороны жизни нашего общества Общество
16:55 Шулейко рассказал о значимых культурных событиях года в Брестской области Регионы
16:55 Черный бриллиант возрастом 1 млрд лет был продан за $4,3 млн Калейдоскоп
16:44 Преобразование центра Витебска: что предлагают архитекторы Регионы
16:31 Белорусская конькобежка Марина Зуева заняла 9-е место на олимпийской дистанции 5000 м Спорт
16:24 Инфляция в Беларуси в январе составила 1,5% Экономика
16:22 Получение пенсии, приватизация квартиры: Кочанова провела прямую телефонную линию Общество
16:20 В НОК Беларуси наградили соорганизаторов фестиваля "Вытокi. Крок да Алімпу" Спорт
16:15 Беларусь в 2021 году увеличила экспорт товаров и услуг до $49,2 млрд Экономика
16:13 Брестская область в 2021 году на 17% нарастила экспорт в Россию Регионы
16:08 Минобороны: отправлять на службу желающих резервистов-первокурсников сельхозвузов начнут в июле Общество
16:02 Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы Президент
15:58 На женский спринт пекинской Олимпиады заявлено 89 биатлонисток Спорт
15:57 Под Сморгонью перевернулся микроавтобус: погибла пассажирка Происшествия
15:57 Посольство Беларуси потребовало официальных извинений и разбирательств от Украины в связи с инцидентом в Днепре Политика
15:49 Анна Гуськова об итогах командного микста: "Это пинок для нас" Спорт
15:45 В Молдове на фоне роста цен выстраиваются длинные очереди за социальным хлебом В мире
15:44 Кибермошенники похитили у минчанки более Br7 тыс. Происшествия
15:42 Индекс экономических настроений организаций реального сектора возрос и превысил среднее значение с 2005 года Экономика
15:37 Пранюк: важно сохранить у людей интерес к законотворчеству Регионы
15:30 В Минске пройдет VII Республиканская кадетская интеллектуально-творческая олимпиада "ПАТРИОТ" Общество
Все новости
Все новости
Регионы
10 февраля 2022, 16:44

Преобразование центра Витебска: что предлагают архитекторы

Фото из архива
Фото из архива

10 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Реализация проекта "Детальный план квартала многоквартирной жилой застройки по проспекту Черняховского в Витебске" позволит повысить градостроительную ценность исторического центрального района города, сформировать комплексную жилую застройку и усилить привлекательность территории для инвестиционной и предпринимательской деятельности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УП "БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА", которое выступает его разработчиком.

Проект определяет стратегию развития территории площадью 68 га, ограниченной с севера улицей Генерала Белобородова, на востоке проспектом Черняховского, на западе рекой Западная Двина и юго-западе - железнодорожной линией. Первоочередные мероприятия рассчитаны на период до 2030 года, а второй этап предусматривает полное освоение этого участка без указания конкретных сроков, что будет зависеть от социально-экономических условий и наличия инвестиционных предложений.

Сложность проекта заключается в том, что преобразования не затрагивали эту территорию многие годы, она характеризуется сложным рельефом, в результате участок фактически выпадал из композиции общественного центра Витебска. Проект предусматривает реконструкцию существующего жилья и создание новой многоэтажной жилой застройки, увеличение общественных функций территории за счет расширения сети учреждений общественного назначения. Также предполагается формирование парковых зон и благоустройство набережной Западной Двины, создание скверов, бульваров и обустройство мест отдыха на речном берегу, ряд других мероприятий по улучшению облика проектируемого района и общегородского центра Витебска, в том числе за счет сохранения исторического наследия и ландшафта.

Жилье: от индивидуального к многоэтажному

Проектируемый район является перспективным для жилищного строительства. Всего на данном участке планируется построить 715 новых квартир общей площадью почти 46,5 тыс. кв.м, в результате чего численность населения микрорайона вырастет до 6 тыс. человек. Новое строительство предполагается вести на свободных и частично свободных территориях. Доля многоквартирных жилых домов повышенной этажности (10 и выше) составит 70%. В целом на этой территории предлагается возводить дома переменной этажности (от 2 до 16 этажей) и только по индивидуальным проектам, предусматривающим встроенные или пристроенные общественные объекты, а также места для хранения автомобилей. Это дает возможность архитекторам предложить интересные решения, позволяющие вписать район в композицию общегородского центра и обогатить панораму города вдоль Западной Двины.

Кроме того, формирование комплексной жилой застройки будет осуществляться за счет модернизации и капремонта существующих многоквартирных домов, уплотнения, предусматривающего снос ветхих строений и усадебного жилья, размещения новых жилых групп вдоль Западной Двины, выноса производственных объектов. Параллельно предусматривается комплексное благоустройство существующих кварталов многоквартирных домов.

Создание комфортной среды

Повышение интенсивности использования проектируемой территории подразумевает также увеличение количества сервисных и других общественно значимых объектов за счет как нового строительства, так и реконструкции помещений на первых этажах существующих зданий. В границах этого участка расположен торгово-деловой центр "Беларусь", вокруг которого предлагается развивать территорию в комплексе с набережной, а в непосредственной близости будет размещаться культовый объект "Софийский собор в Витебске" (его проект сейчас разрабатывается). В планах также возведение еще одного многофункционального общественно-торгового центра с комплексом социально-бытовых услуг, объектов индустрии развлечений, паркинга.

Для совершенствования социальной инфраструктуры планируется построить новый детский сад на 70 мест, реконструировать и модернизировать существующий "Дошкольный центр развития ребенка №1" с надстройкой дополнительного этажа, что позволит увеличить количество мест для детей. Обновление затронет и базу действующей СДЮШОР ФК "Витебск", в том числе предлагается возвести на одной из ее площадок крытый футбольный манеж площадью 4,6 тыс. кв.м. В пределах жилых территорий будут оборудованы комплексные спортивные площадки с радиусом доступности от 500 до 800 м. Требует модернизации расположенная также в границах участка гостиница "Ветразь". Обновленный объект индустрии гостеприимства может стать основой для формирования нового визуального акцента завершения проспекта Строителей, отметили специалисты.

Кроме того, значимой частью проекта является обустройство набережной Западной Двины на всем протяжении района с размещением там сервисных объектов. Закрытое кладбище, расположенное в пределах участка, предлагается преобразовать в мемориальный сквер и включить его в благоустройство микрорайона. Часть мероприятий направлены на реконструкцию и модернизацию инженерно-транспортной инфраструктуры территории, охрану окружающей среды, что позволит улучшить санитарно-гигиенические условия проживания граждан. Общая площадь озелененных территорий различного назначения в границах проекта составит около 21,5 га.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Витебск проект
Новости рубрики Регионы
В Гродно бетономешалка наехала на парня: следователи ищут свидетелей
Фото из архива Первый резидент с иранским капиталом зарегистрирован в СЭЗ "Витебск"
Фото из архива Шулейко: в основу Конституции положены мир и будущее наших детей
Фото из архива Шулейко рассказал о значимых культурных событиях года в Брестской области
Фото из архива Брестская область в 2021 году на 17% нарастила экспорт в Россию
Виктор Пранюк. Фото из архива Пранюк: важно сохранить у людей интерес к законотворчеству
Главное
Громкие назначения в МИД, министерствах и не только. Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Лукашенко: МИД стране серьезно задолжал
Получение пенсии, приватизация квартиры: Кочанова провела прямую телефонную линию
Кубраков: накануне референдума нас всячески провоцируют
Топ-новости
Лукашенко поручил усилить взаимодействие в международных организациях для противодействия санкциям
Лукашенко убежден, что никакой горячей войны не будет
Лукашенко о Кодексе об образовании: это не конец, надо видеть наперед
Петришенко: важно сохранить историко-культурное наследие страны
Новый министр о приоритетах системы образования: во главе угла вопросы исторической памяти и патриотизма
МИД Беларуси вызвал посла Украины в связи с инцидентом в Днепре
Поликлиники перешли на семидневку. Много ли пациентов по выходным?
ГПК: очередной вертолет со стороны Латвии нарушил границу
Синоптики прогнозируют теплую с осадками погоду до конца недели
Брыло: дефицита отечественных овощей и фруктов нет, но есть вопросы с торговыми сетями по ценам
Муравейко: сейчас как никогда актуально поддержание и развитие военной организации государства
Воронюк: такое широкое обсуждение проекта Конституции - уникальная форма диалога власти с народом
Об использовании кассового оборудования
В Минске с 16 по 18 февраля пройдет международная выставка "Мемориал. Камнеобработка"
ЦИК для работы на референдуме уже аккредитовал 77 международных наблюдателей
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Олимпийские игры в Пекине Специальный репортаж Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.