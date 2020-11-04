Преподавателей четырех стран объединит в Гродно конференция о современных образовательных технологиях

4 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Представителей четырех стран объединит стартующая сегодня в Гродно научно-практическая конференция "Личность. Образование. Общество. Современные образовательные технологии: теория и практика использования". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном институте развития образования.

Пройдет конференция на базе Гродненского областного института развития образования в дистанционной форме. В течение двух дней представители Беларуси, Украины, России и Казахстана обсудят широкий круг вопросов, связанных с теорией и практикой использования современных образовательных технологий, их влияние на качество образования.

В программе конференции - пленарное заседание, работа шести секций. Среди тем, например, применение подобных технологий в детских садах, учреждениях дополнительного, неформального образования, а также в воспитательной работе. Участники смогут ознакомиться с опытом использования информационных технологий при изучении учебных предметов. Еще одной темой для обсуждения станут современные методы и технологии в профессиональном образовании.

По итогам конференции будет издан сборник материалов. К участию в ней приглашены педагогические работники учреждений дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, дополнительного образования детей и молодежи, научные сотрудники, докторанты, аспиранты и магистранты.

Также в программе конференции - фестиваль учебных бизнес-компаний. На форуме будут представлены лучшие бизнес-проекты учреждений образования Гродненской области.-0-