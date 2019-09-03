Пресс-конференция о перспективах развития городов-спутников Минска пройдет в БЕЛТА 4 сентября

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Жилье для минчан: перспективы развития городов-спутников" состоится в пресс-центре БЕЛТА 4 сентября в 14.30.
Объемы строительства жилья в Минске будут ежегодно сокращаться. Акцент сделан на развитие городов-спутников, застройка которых должна приобрести устойчивый характер. В настоящее время прорабатываются новые меры по строительству жилья для минчан в городах-спутниках.
Об общих подходах к развитию жилищного строительства в Минске, о задачах по развитию городов-спутников столицы и о том, какими ресурсами они обладают уже сегодня, расскажут представители Минского городского исполнительного комитета и Минского областного исполнительного комитета.
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