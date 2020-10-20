Пресс-конференция о развитии дорожной инфраструктуры Минска пройдет 21 октября в БЕЛТА

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Развитие дорожной инфраструктуры Минска: строительство, реконструкция и капитальный ремонт улично-дорожной сети" состоится в пресс-центре БЕЛТА 21 октября в 11.00.

Планом мероприятий по развитию улично-дорожной сети города Минска на 2015-2020 годы предусмотрено проектирование, строительство и реконструкция магистральных улиц местного значения, строительство транспортных развязок.

План мероприятий сформирован с учетом перспективного развития Генерального плана города Минска, а также с целью обеспечить планомерное развитие улично-дорожной сети с учетом сложившейся градостроительной застройки, опережающего роста автомобилизации, улучшения экологической обстановки.

О текущем состоянии дорожной инфраструктуры Минска и перспективах ее развития расскажут участники пресс-конференции:

Латушкин Владимир Сергеевич - заместитель генерального директора ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома";

Харлап Алексей Петрович - заместитель директора ГП "Гордорстрой".

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