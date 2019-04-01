Пресс-конференция о развитии дорожной инфраструктуры Минска пройдет в БЕЛТА 3 апреля

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Дорожная инфраструктура Минска: ремонт, реконструкция, строительство. Безопасность движения" состоится в пресс-центре БЕЛТА 3 апреля в 11.00.

О планах по развитию дорожной инфраструктуры белорусской столицы, ремонту и реконструкции городских дорог, мостов и путепроводов, графике проведения капитального ремонта, ходе строительства новых магистралей и транспортных развязок, а также мерах по повышению безопасности дорожного движения расскажут представители ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома", ГП "Горавтомост", ГП "Гордорстрой" и УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

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