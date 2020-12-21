Пресс-конференция о развитии энергетической отрасли Беларуси пройдет сегодня в БЕЛТА

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция ко Дню энергетика на тему "Приоритетные направления развития энергетической отрасли Беларуси" пройдет сегодня в 14.30 в пресс-центре БЕЛТА.

Энергетика Беларуси - одна из основных отраслей экономики, ее важнейшая структурная составляющая. Развитие отрасли определяется концепцией энергетической безопасности и повышения энергетической независимости страны. Ее выполнение обеспечивают государственные программы по развитию альтернативных источников атомной и возобновляемой энергии, повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

О достижениях отрасли и перспективах ее развития накануне Дня энергетика, который отмечается 22 декабря, расскажут: министр энергетики Виктор Каранкевич, генеральный директор ГПО "Белэнерго" Павел Дрозд, генеральный директор ГПО "Белтопгаз" Алексей Кушнаренко, генеральный директор ГУ "Государственный энергетический и газовый надзор" Александр Озерец.

Пресс-конференция будет транслироваться онлайн на сайте БЕЛТА. Аккредитоваться на мероприятие, а также прислать свой вопрос участникам можно в Viber и Telegram на номер 8044-583-84-04, а также на электронный ящик pressuser@belta.by.-0-