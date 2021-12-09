Пресс-конференция о региональном форуме #GBCregions в Могилеве пройдет в БЕЛТА 10 декабря

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Проведение регионального форума #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы) в Могилеве" состоится в пресс-центре БЕЛТА 10 декабря в 11.00.

Пятый региональный форум пройдет в Могилеве 14 декабря. Его основная тематика - цифровизация промышленности, транспорта и строительства. Будут представлены крупные цифровые проекты, связанные с использованием технологий 5G для обеспечения роботизированного и дистанционного управления техникой, цифровые двойники и другие. Отдельное внимание на форуме будет уделено вопросу организации защиты персональных данных и основным положениям закона "О защите персональных данных".

Национальный центр обмена трафиком, Национальный центр электронных услуг, а также Белорусские облачные технологии выступили организаторами данного мероприятия. Форум пройдет при поддержке Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь и Могилевского облисполкома.

Подробнее о проведении цифрового форума в Могилеве расскажут участники пресс-конференции:

Алексей Цымбалов - директор РУП "Национальный центр обмена трафиком";

Руслан Страхар - заместитель председателя Могилевского областного исполнительного комитета;

Ольга Жук - заместитель председателя Бобруйского городского исполнительного комитета;

Роман Градусов - директор РУП "Национальный центр электронных услуг";

Олег Седельник - генеральный директор ООО "Белорусские облачные технологии".

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