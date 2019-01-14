Пресс-конференция о совершенствовании системы ЖКХ Минска состоится в БЕЛТА 15 января

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "О совершенствовании системы жилищно-коммунального хозяйства города Минска" состоится в пресс-центре БЕЛТА 15 января в 12.00.
В конце 2018 года на совещании с участием Президента Беларуси были определены основные задачи развития города Минска, в том числе направления совершенствования системы жилищно-коммунального хозяйства. Особое внимание было уделено вопросам содержания и капитального ремонта жилищного фонда, а также качеству арендного жилья.
Об итогах работы столичного ЖКХ в 2018 году и планах на 2019 год расскажет заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев.
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