Пресс-конференция о строительстве соцобъектов в Минске и Минской области пройдет сегодня в БЕЛТА

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Строительство объектов социального назначения в Минске и Минской области: реализованные планы и перспективные направления" пройдет сегодня в пресс-центре БЕЛТА в 11.00.

Значимую часть инвестиционной программы Минска на 2021 год занимает строительство социальных объектов - учреждений здравоохранения, образования, физкультурно-спортивных и культурных сооружений. В Минской области в 2021-2023 годах планируют возвести более десяти соцобъектов.

О строительстве объектов социального назначения в столице и области расскажут представители Мингорисполкома и Миноблисполкома.

Участники:

Ирина Гонтарева - председатель Комитета строительства и инвестиций Минского городского исполнительного комитета,

Алексей Быков - председатель Комитета по архитектуре и строительству Минского областного исполнительного комитета,

Владимир Губаревич - заместитель начальника главного управления спорта и туризма Минского областного исполнительного комитета.

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