Пресс-конференция о строительстве соцобъектов в Минске и Минской области пройдет в БЕЛТА 11 февраля

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция о перспективах строительства объектов социального назначения в Минске и Минской области пройдет в пресс-центре БЕЛТА 11 февраля в 11.00.

Cтроительство социальных объектов - учреждений образования, здравоохранения, культуры занимает значимую часть Государственной инвестиционной программы на 2020 год. О ее реализации в этой части в Минске и Минской области расскажут представители Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома и Комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома.

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