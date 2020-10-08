Пресс-конференция о жилищном строительстве в городах-спутниках Минска пройдет 9 октября в БЕЛТА

8 октября, Минск/Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Развитие жилищного строительства в городах-спутниках Минска" пройдет 9 октября в 11.00 в БЕЛТА.

Ежегодно в Минске строится около 600 тыс. кв.м жилья. Чтобы не перенаселять столицу и распределить производственные силы по стране, акцент сделан на развитии городов-спутников, застройка которых должна приобрести устойчивый характер.

О задачах по развитию городов-спутников Минска и о том, какими ресурсами они обладают уже сегодня, расскажут участники пресс-конференции: Никитин Денис Юрьевич - заместитель председателя Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома; Новиков Алексей Владимирович - заместитель председателя, главный архитектор Комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома.-0-