Пресс-конференция о жилищном строительстве в городах-спутниках Минска пройдет 9 октября в БЕЛТА

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 9 октября 2020
Минск Облачно с прояснениями +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:18 Пресс-служба ГУВД Бишкека: ночью в столице не зарегистрированы факты погромов и мародерства В мире
08:09 В Иордании введен режим ограничений на 48 часов для сдерживания COVID-19 В мире
08:02 У Дональда Трампа не наблюдается признаков прогрессирования коронавируса - лечащий врач В мире
07:58 Ботанический сад приглашает окунуться в атмосферу японской осени Афиша
07:40 В Дубровенском районе при пожаре в сарае пострадал мужчина Происшествия
07:32 В США свыше 6,6 млн человек досрочно проголосовали на президентских выборах В мире
07:23 Головченко направился в Ереван для участия в заседании Евразийского межправсовета Политика
07:15 Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Могилеве 10-11 октября Регионы
07:01 Пресс-конференция о жилищном строительстве в городах-спутниках Минска пройдет 9 октября в БЕЛТА Регионы
07:00 Картина дня: совещание по COVID-19, как предлагают изменить Банковский кодекс и кошкин дом Общество
00:59 Четыре человека стали жертвами оползня в Гватемале В мире
00:30 Более 338 тыс. человек заразились коронавирусом в мире за сутки В мире
08.10.20
08.10.20 23:59 Школьник собрал дома действующий ядерный реактор Технологии
08.10.20 23:29 В Италии за сутки 4,5 тыс. человек заразились коронавирусом В мире
08.10.20 22:59 В городе Ульсан в Южной Корее загорелся 33-этажный дом В мире
08.10.20 22:25 Эксперт: внешний фактор в полном объеме присутствует в поствыборной ситуации в Беларуси Общество
08.10.20 22:14 Воскресенский: если не участвовать в легальном политическом процессе, какие могут быть претензии к власти? Общество
08.10.20 21:59 Беларусь на детском "Евровидении-2020" представит могилевчанка Арина Пехтерева Общество
08.10.20 21:53 Многолюдные акции по выходным могут спровоцировать лавинообразное заражение COVID-19 - Шевцов Общество
08.10.20 21:49 Инициаторами протестов в Беларуси стали зарубежные бенефициары оппозиционных штабов - Воскресенский Общество
08.10.20 21:41 Хоккеисты "Юности" обыграли "Могилев" в матче чемпионата Беларуси Спорт
08.10.20 21:33 "Мешков Брест" разгромил гандболистов СКА в чемпионате Беларуси Спорт
08.10.20 21:30 Воскресенский о протестах в Беларуси: широким кругом нашей элиты банально воспользовались Общество
08.10.20 21:25 РЖД готовы перевезти все нефтепродукты, которые Беларусь направит в порты России Экономика
08.10.20 21:09 Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП с двумя погибшими под Минском Происшествия
08.10.20 21:00 Под Минском в течение часа произошло два ДТП, одно из них - со смертельным исходом Происшествия
08.10.20 20:56 Белорусские футболисты проиграли Грузии в 1/2 финала плей-офф за выход на чемпионат Европы Спорт
08.10.20 20:55 ФОТОФАКТ: "Почтовый салон" открылся на Минском почтамте Регионы
08.10.20 20:28 РЕПОРТАЖ о том, как школьники провели один день с министром Костевич Общество
08.10.20 19:59 Штаб Трампа согласился на проведение дебатов с Байденом 22 октября В мире
Все новости
Все новости
Регионы
09 октября 2020, 07:01

Пресс-конференция о жилищном строительстве в городах-спутниках Минска пройдет 9 октября в БЕЛТА

Фото из архива
Фото из архива

9 октября, Минск/Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Развитие жилищного строительства в городах-спутниках Минска" пройдет 9 октября в 11.00 в БЕЛТА.

Ежегодно в Минске строится около 600 тыс. кв.м жилья. Чтобы не перенаселять столицу и распределить производственные силы по стране, акцент сделан на развитии городов-спутников, застройка которых должна приобрести устойчивый характер.

О задачах по развитию городов-спутников Минска и о том, какими ресурсами они обладают уже сегодня, расскажут участники пресс-конференции: Никитин Денис Юрьевич - заместитель председателя Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома; Новиков Алексей Владимирович - заместитель председателя, главный архитектор Комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
жилье конференция Минск строительство
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Могилеве 10-11 октября
В "Почтовом салоне" ФОТОФАКТ: "Почтовый салон" открылся на Минском почтамте
На предприятии. Фото из архива Энергетический комплекс на древесных отходах запустили на "Пинскдреве"
Технологический факел на "Гродно Азот": угрозы городу нет
Творческая душа пинского Полесье
Фото grodnoinvest.by Резидент СЭЗ "Гродноинвест" создаст сеть фотоэлектрических станций
Главное
Во время совещания Как жить в новой эпидемической реальности? - Лукашенко обсудил со специалистами ситуацию с COVID-19
Обстрелы в Нагорном Карабахе: градус напряженности пока не снижается
Уборка льна завершается в Беларуси
Квартира в "Вильнюсе" – от 2 500 рублей за метр! Кредит от 4,99% годовых и рассрочка на 100 месяцев!
Топ-новости
Картина дня: совещание по COVID-19, как предлагают изменить Банковский кодекс и кошкин дом
Все в наших руках, чтобы не свалиться в неконтролируемый эпидемический штопор - Лукашенко
Чуприс: необходимо формировать особую правовую культуру населения
Воскресенский о протестах в Беларуси: широким кругом нашей элиты банально воспользовались
Минобороны: советуем воздержаться от вмешательства во внутренние дела Беларуси
БелАЭС разрешили выполнение на первом блоке физических экспериментов на малой мощности
РЕПОРТАЖ о том, как школьники провели один день с министром Костевич
РЖД готовы перевезти все нефтепродукты, которые Беларусь направит в порты России
"Мешков Брест" разгромил гандболистов СКА в чемпионате Беларуси
Штрафы по кредитным договорам могут ограничить - как предлагают изменить Банковский кодекс
Белорусские футболисты проиграли Грузии в 1/2 финала плей-офф за выход на чемпионат Европы
Беларусь на детском "Евровидении-2020" представит могилевчанка Арина Пехтерева
Прокурорам за пять лет подано 447 ходатайств о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве
ФОТОФАКТ: "Почтовый салон" открылся на Минском почтамте
Банк БелВЭБ оказал поддержку школе в Орше в преддверии конкурса "Учитель года Республики Беларусь – 2020"
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.