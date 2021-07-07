Превышений выбросов в воздух при пусконаладке в цехе АКиКАС не зафиксировано - "Гродно Азот"

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны подробные результаты контроля атмосферного воздуха на промышленной площадке, по периметру предприятия и на границе санитарно-защитной зоны во время пусковых операций цеха азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси ОАО "Гродно Азот", сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Во время пусковых операций цеха осуществляется контроль атмосферного воздуха на промышленной площадке, по периметру предприятия и на границе санитарно-защитной зоны. Превышения допустимых концентраций не выявлено. Подробные результаты контроля опубликованы на сайте газеты предприятия.

Одновременно филиал "Гродненский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" проводил отбор проб.

Как сообщалось ранее, сегодня на гродненском предприятии примерно в 11.25 произошла внеплановая остановка цеха азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси. Причины случившегося выясняются.

В период пуска/остановки агрегатов азотной кислоты происходит кратковременное увеличение содержания NO2 в отходящих газах и окрашивание их в желтый цвет. Значение допустимого выброса диоксида азота в отходящих газах, в том числе для режимов пуска и остановки, установлено в комплексном природоохранном разрешении, выданном территориальным органом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды на основании детальных расчетов и прогнозов качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны.-0-

"Гродно Азот": в цехе АКиКАС осуществляются пусковые операции