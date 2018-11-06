Презентации караваев, дегустации и ремесленные мастер-классы ждут гостей на ярмарке в Могилеве

6 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Выставка-ярмарка народного творчества "Ураджай талентаў Магілеўшчыны" пройдет в рамках Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК 16-17 ноября в Могилеве. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Могилевском областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительной работы.

Выставка развернется возле Дворца культуры по маршруту от пересечения улицы Гагарина с проспектом Пушкинским до проезжей части возле парка аттракционов. Мастера и умельцы всех районов и городов Могилевской области будут представлять тематические экспозиции по видам ремесел с демонстрацией технологии изготовления изделий в режиме онлайн и мастер-классами. Здесь же будет отражена тематика достижений тружеников села, успехи уборки урожая 2018 года в форме отдельных выставочных экспозиций.

Участников и гостей также ждут выставка караваев, на которой будут представлены региональные особенности их выпечки и украшений, выставки экспонатов - победителей районных конкурсов по выращиванию овощей и фруктов, презентации и дегустации продукции ведущих предприятий агропромышленного комплекса регионов.

Во время мероприятия будут работать тематические интерактивные игровые площадки, крупноформатные ярмарочные аттракционы, творческие коллективы в формате мобильных групп. А на концертной площадке, расположенной напротив Дворца культуры, в течение двух дней свое творчество представят любительские коллективы художественного творчества региона в формате концертной программы "Ураджай талентаў роднага краю".

"Мы подготовили для участников и гостей настоящий праздник, где постарались отразить все стороны жизни и быта сельчан: их трудовые будни, творчество и умение отдыхать, - отметил директор областного методического центра Олег Хмельков. - Причем к подготовке каждого проекта районы отнеслись креативно и ответственно, поэтому они будут представлены особенно ярко. Мы надеемся, что это привлечет к нам большое количество посетителей".

Во Дворце культуры 16 ноября пройдет торжественное чествование лучших работников сельского хозяйства, победителей уборочной кампании 2018 года.-0-