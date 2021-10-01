Президент НОК Беларуси поздравил Гомельское училище олимпийского резерва с 50-летием

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко поздравил коллектив Гомельского государственного училища олимпийского резерва с 50-летием, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"Гомельское училище олимпийского резерва продолжает лучшие традиции, успешно готовит спортивные кадры, будущих звезд отечественного спортивного олимпа. Высокие достижения учащихся и выпускников свидетельствуют о слаженной работе тренерского и педагогического коллективов, о высоком профессионализме и ответственности за результаты труда каждого работника. В этот торжественный день выражаю благодарность всему коллективу училища за значительный вклад в развитие олимпийского движения нашей страны. От всей души желаю преподавателям, сотрудникам, учащимся и выпускникам учреждения образования крепкого здоровья, счастья, благополучия, выносливости и силы духа, побед и достижения новых вершин на благо развития белорусского спорта", - говорится в поздравлении.

Гомельское государственное училище олимпийского резерва в связи с 50-летием со дня образования награждено почетным знаком Национального олимпийского комитета Республики Беларусь.-0-