Президентский оркестр сыграл в день открытых дверей в 6-м роддоме

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычный день открытых дверей провели в роддоме 6-й клинической больницы накануне Дня города: восемь минчанок, родивших малышей в преддверии праздника, выписали под классическую музыку в исполнении Президентского оркестра Беларуси. Подробности акции рассказали в эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.

Музыканты исполнили на площадке перед роддомом произведения Моцарта, Эннио Морриконе. Выступление стало подарком не только для новоиспеченных родителей, но и будущих мам, семейных пар, дети которых появились на свет в этом роддоме, медперсонала и приглашенных почетных гостей. Состоялась также экскурсия по учреждению здравоохранения.

Главврач больницы Игорь Юркевич отметил, что подобные мероприятия помогают будущим родителям избавляться от страхов: они могут пообщаться с врачами, женщинами, которые уже рожали в этом учреждении, посмотреть на условия в роддоме. Он, кстати, получает отличные отзывы пациентов и в прошлом году по результатам общественного мнения занял первое место как родильный дом, доброжелательный к семье.

После торжественной части гости и все желающие посадили несколько туй, заложив тем самым на территории больницы "Аллею материнства".-0-