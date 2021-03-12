При комплексном развитии районов важно достижение роста во всех отраслях - Соловей

12 марта, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. При комплексном развитии районов важно достижение роста во всех отраслях. На этом сделал сегодня акцент председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на собрании по подведению итогов соревнования социально-экономического развития Мозырского района в 2020 году и чествовании победителей среди трудовых коллективов, передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Соловей подчеркнул: Мозырский - один из валообразующих районов области. Он был включен в число 11 территорий, в которых предусмотрено ускоренное социально-экономическое развитие. По словам губернатора, район - один из тех, которые показывают: ответственным подходом и трудом можно добиваться весомых результатов и в социальной, и в производственной, и в сельскохозяйственной сферах.

"Рассматривая вопросы комплексного развития, мы ставим целью, чтобы в программах были отражены пути развития всех сфер. Важно достижение роста, планомерное, поступательное движение вперед в каждой отрасли. Инвестиции - бюджетные, организаций, кредитные ресурсы - направляются на развитие предприятий, соцсферы, сельского хозяйства", - сказал Геннадий Соловей.

Анализируя результаты работы Мозырского района в прошлом году, Геннадий Соловей отметил: в агропромышленном направлении этот район один их лучших не только в области, но и республике. В 2020-м мозырские аграрии произвели продукции на Br130 млн, уточнила председатель райисполкома Елена Павлечко. В отрасли животноводства есть рост по всем видам продукции. Так, темп роста производства молока составил 106% к уровню 2019-го, КРС - 104,7%, выращивания свиней -107,3%, производства яиц - 104,4%, птицы -101,1%. Сельхозорганизации получили урожай 44,8 тыс. т зерновых и зернобобовых.

Развивается производственная сфера. Промышленные объемы производства района в минувшем году достигли Br9,6 млрд, констатировала Елена Павлечко. Введен в эксплуатацию пеллетный завод. Важные проекты реализует Мозырский НПЗ. Губернатор отметил и весомый вклад ОАО "Мозырьсоль", ДСК, строительных организаций.

Новыми и модернизированными объектами приросла в прошлом году и социальная сфера. Благоустраивается райцентр.

"Многое сделано во всех сферах, и эту работу будем продолжать", - подчеркнул руководитель области.

Геннадий Соловей поблагодарил представителей трудовых коллективов района за плодотворную работу на благо области, республики. Передовикам производства вручили заслуженные награды.-0-