При налоговой инспекции по Витебской области создан общественный совет

17 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском регионе создан общественный совет при областной налоговой инспекции. Соответствующий документ подписали сегодня на учредительном заседании нового консультационного органа начальник ИМНС по Витебской области Валерий Лобацевич и председатель Витебского областного союза нанимателей Владимир Туравинов, передает корреспондент БЕЛТА.

Основными задачами общественного совета являются обсуждение проблемных вопросов, возникающих в предпринимательской деятельности, обеспечение эффективного взаимодействия налоговой службы с предпринимательскими объединениями, частным бизнесом и государственными органами, обсуждение проектов нормативных правовых актов, разработанных с участием МНС, а также разработка предложений по совершенствованию налоговой системы, упрощению налогового законодательства и, как следствие, улучшению бизнес-климата в стране. Как отметил Валерий Лобацевич, главная цель создания совета - обеспечение максимальной прозрачности при решении актуальных вопросов предпринимательства, придание весомости тем предложениям, которые будут выработаны консультационным органом.

"Налоговая служба готова к диалогу по всем аспектам своей деятельности, - сказал начальник ИМНС. - Считаем необходимым привлекать к участию в работе совета как можно больше представителей негосударственного сектора экономики и совместными усилиями решать проблемы, чтобы деловое сообщество меньше тратило время на налоговое администрирование, чтобы было легче и проще вести бизнес".

В состав совета вошли ключевые специалисты областной налоговой инспекции по различным направлениям, от которых зависит реализация налоговой политики на территории Витебской области. "Этим составом мы способны решать все вопросы, касающиеся применения налогового законодательства на территории региона", - подчеркнул Валерий Лобацевич. Витебский областной союз нанимателей делегировал в совет наиболее авторитетных и активных представителей местного делового сообщества. При этом учредители консультационного органа особо подчеркнули: в работе совета могут принимать участие все желающие, кто столкнулся с проблемными ситуациями, кому есть что предложить для совершенствования условий ведения предпринимательской деятельности.

"Созданный сегодня общественный совет должен стать эффективной площадкой для диалога налоговой службы и бизнеса, выработки предложений инициатив в этой сфере, решения возникающих проблемных ситуаций", - считает Владимир Туравинов.

В соответствии с утвержденным положением общественный совет может собираться с учетом предложений своих членов с периодичностью не реже одного раза в полугодие. При этом инициировать заседание совета может один или несколько членов совета, направив председателю совета мотивировочное предложение повестки дня и необходимых материалов для выработки решения.-0-