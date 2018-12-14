При обустройстве парка Дививелка в Минске учтут мнение жителей

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Фрунзенского района проведет опрос жителей по концепции обустройства парка Дививелка. О развитии этой зеленой зоны сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, глава администрации Фрунзенского района Минска Артем Цуран, который провел рабочую встречу по вводу в эксплуатацию комплекса игровых видов спорта по ул. Бурдейного.

"Благоустройство и планировку парка на пересечении улиц Лобанка и Мазурова осуществляем своими силами без привлечения бюджетных средств, в 2019 году продолжим приводить эту территорию в порядок", - отметил Артем Цуран.

Когда горожанам представили первоначальную концепцию, мнения разделились. "Хотим в ближайшее время провести опрос населения, чтобы понять, каким видит большинство жителей этот парк. Наверное, никто не будет против, чтобы там появились широкая пешеходная аллея, скамейки, несколько спортивных площадок (зона для занятий воркаутом)", - считает Артем Цуран. Одно из предложений благоустройства - создать на территории парка музей под открытым небом с размещением боевой техники (танк, БТР, пушки, зенитные установки, раритетная пожарная машина). "Устанавливать ли военную технику - вопрос открытый. Не думаю, что площадка, если на ней будет 3-4 единицы техники, займет много места", - добавил глава администрации.

Опрос проведут жилищно-коммунальные службы поквартирно, возможно, будет и электронное голосование. По проекту детального планирования территории эта зеленая зона сохраняется со строительством церкви на углу улиц Мазурова и Скрипникова.

Парк находится между микрорайонами Красный Бор и Сухарево. До 2009 года здесь был безымянный пустырь с вытоптанными тропинками, кустарником. Любопытное название парк получил благодаря обмелевшей речке Качинка, которая ранее в народе именовалась Дививелкой. В апреле 2016 года здесь заложили аллею столичных спасателей и установили камень с памятной табличкой, за последние два года во время субботников сделали дорожку, выровняли территорию вокруг водоема, обустроили игровую площадку.

В 2019 году во Фрунзенском районе будет проводиться также реконструкция парка Тивали с созданием центральной аллеи, нескольких спортивных площадок, велодорожки, продолжится строительство третьей очереди парка Уго Чавеса, где появятся аттракционы, пешеходные дорожки и другая инфраструктура.-0-