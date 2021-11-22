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22 ноября 2021, 17:03

При проверке компании в Гродненском районе выявили более Br1,4 млн неучтенных наличных

Фото из архива
Фото из архива

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Налоговые органы при проверке организации в Гродненском районе установили более Br1,4 млн неучтенных наличных, сообщили БЕЛТА в МНС.

Налоговыми органами на постоянной основе проводятся мероприятия камерального контроля, который позволяет дистанционно выявить признаки нарушений и уведомить об этом плательщиков для возможности добровольно уточнить свои налоговые обязательства и доплатить налоги без привлечения к административной и уголовной ответственности.

Так, например, инспекцией МНС по Гродненскому району по результатам анализа сведений, имеющихся в налоговых органах, установлен факт принятия организацией, осуществляющей деятельность такси, наличных от реализации услуг по перевозке пассажиров и багажа в сумме более $1,4 млн. При этом на расчетный счет организации было внесено наличными только Br140,1 тыс., что составляет всего 9,6% от суммы, выявленной налоговыми органами.

В связи с установлением в действиях плательщика признаков, указывающих на выполнение не в полном объеме обязанностей налогового агента, в адрес организации направлено уведомление. В результате плательщиком самостоятельно произведен расчет с учетом документально подтвержденных расходов и добровольно уплачен в бюджет подоходный налог в размере Br96,1 тыс.

В министерстве отметили, что субъекты хозяйствования, оказывающие услуги в сфере перевозок пассажиров, находятся в поле постоянного мониторинга налоговых органов. Например, инспекцией МНС по Железнодорожному району Гомеля обращено внимание на ООО "К", осуществляющее деятельность в сфере перевозок пассажиров, с официальной заработной платой менее Br400.

Установлено, что полученные от пассажиров наличные деньги в большинстве случаев по кассовому оборудованию не пробивались и на расчетный счет организации не зачислялись. Кроме того, с расчетного счета снимались наличные денежные средства на хознужды, при этом данное расходование средств не подтверждалось в учете плательщика.

Вся неучтенная выручка и наличные денежные средства, выданные работникам предприятия на хозяйственные нужды и использованные не по целевому назначению, признаны доходом физического лица, полученным от организации. Общая сумма заработной платы "в конверте" за проверяемый период составила Br164,3 тыс.

Субъекту предпринимательства направлено уведомление с предложением в добровольном порядке уплатить подоходный налог с заработной платы в сумме Br21,4 тыс. Кроме того, в уведомлении плательщику предъявлен налог при УСН в отношении сокрытых доходов в сумме Br7,3 тыс.

Вместе с тем ООО "К" доводы и предложения налоговой инспекции проигнорированы, в связи с чем предприятию направлен акт камеральной проверки. По результатам проверки обществом дополнительно уплачен в бюджет подоходный налог с заработной платы и налог при УСН в общей сумме Br28,7 тыс. Предприятие за несвоевременную уплату налогов привлечено к административной ответственности, сумма штрафа составила Br10 тыс.

В МНС обращают внимание, в случае выявления налоговыми органами в ходе проведения камерального контроля нарушений, плательщикам предоставляется возможность на основании уведомления добровольно исполнить налоговые обязательства посредством предоставления уточненных налоговых деклараций. Это позволяет субъектам предпринимательской деятельности избежать применения мер административной ответственности.-0-

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