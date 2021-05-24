При проверке торговых объектов в Минске выявлены 5 иностранцев-нелегалов

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из районных отделов по гражданству и миграции провели профилактическую отработку торговых объектов, занимающихся реализацией товаров по низким ценам на территории Минска, заведений развлекательного характера и общепита, расположенных на территории столицы. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

При отработке торговых объектов, занимающихся реализацией товаров по низким ценам на территории Минска, правоохранители выявили и привлекли к административной ответственности пять иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность без специального разрешения, и представителя организации, в которой работали иностранцы.

По результатам проведенных мероприятий в заведениях развлекательного характера и общепита правоохранители проверили 48 иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность, среди которых оказалось два правонарушителя.

Сотрудники УГиМ ГУВД Мингорисполкома проверили частные адреса иностранцев, проживающих в Ленинском и Центральном районах. Кроме того, проверены 147 жилых помещений, где выявлены и привлечены к административной ответственности 4 иностранца.-0-