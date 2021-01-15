При усилении мороза Красный Крест разместит в Гродно пункт обогрева

15 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Когда температура воздуха опустится ниже минус 15 градусов, в Гродно откроется пункт обогрева. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил специалист по подготовке к ЧС Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста Валерий Краевский.

В Гродно в выходные прогнозируется усиление мороза. Температура воздуха упадет до минус 15 градусов и ниже. Традиционно в центре города развернется пункт обогрева Красного Креста. Ярко-красную палатку планируют установить в районе автовокзала.

"На пункте будут дежурить волонтеры Красного Креста, готовые оказать первую помощь при необходимости. Кроме того, будет выдаваться горячий чай", - отметил Валерий Краевский. Он подчеркнул: воспользоваться услугами пункта обогрева сможет любой желающий.

Как и в прошлые годы, волонтеры Красного Креста при ухудшении погоды готовы помочь и водителям, оказавшимся в непростой ситуации.

Также продолжается в городе раздача продуктово-гигиенических наборов людям без определенного места жительства.-0-