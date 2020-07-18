При желании и старательности в Беларуси можно многого добиться - командир студотряда

18 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Строить жизнь нужно стараться в своей стране. Таким мнением поделился с корреспондентом БЕЛТА командир студенческого строительного отряда "Эврика" Дмитрий Щербенок.

В настоящее время студент Полоцкого госуниверситета работает на молодежной стройке в Островце. "Заканчиваем один объект - больницу, в процессе второй - молодежный центр, который планируется сдать к концу года", - рассказал будущий инженер-строитель.

Планы на жизнь у парня связаны со своей страной. "Не знаю, как будет дальше, но здесь мой дом, родители, друзья, уже закончившие вуз. Меня все устраивает, тем более для молодежи в стране сейчас на самом деле многое делается. При желании и старательности можно многого добиться", - считает Дмитрий Щербенок.

Себя оршанец считает спокойным и взвешенным человеком, так же старается относиться и ко всему в жизни. "Вижу, что в Беларуси перспективы есть", - добавил он.-0-