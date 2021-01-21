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21 января 2021, 22:47

Прибавлять из года в год

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
Есть стратегия – будет результат
Что имеем – сохраним и приумножим

Как практически у всех белорусских хозяйств, в истории ОАО "Экспериментальная база "Вольно" Барановичского района случались и взлеты, и падения. После успешных 70-80-х годов грянули кризисные 90-е, на смену им пришли перспективные нулевые. Почти за 82 года существования здесь пережили немало событий, но в новый 2021 год предприятие входит с хорошими результатами, причем как в животноводстве, так и растениеводстве. Мы узнали, за счет чего сегодня можно добиться роста в ключевых отраслях и как быть рентабельным в сельском хозяйстве.

"Хозяйство выросло на 150% по всем показателям"

Еще несколько лет назад ситуация в "Вольно", мягко скажем, была аховая. Молока доили немного (в среднем всего 9 литров на корову), новая техника не покупалась годами, а о каком-либо строительстве даже не думали, так как средств едва хватало на зарплаты рабочим. Положение стало исправляться в лучшую сторону с приходом молодого директора Владислава Лося. В первую очередь руководитель взялся за дисциплину:

– Твердо решил бороться с пьянством, так как у 95% работников были проблемы с алкоголем. Подходы использовал разные. С одними вел беседы – хотел достучаться до здравого смысла, вторых пришлось кодировать, а третьих, неисправимых, увольнял. Так пьянство и побороли, при этом не испытав кадрового дефицита. Дальше установил контроль за соблюдением всех технологий, особенно в животноводстве. Важно, чтобы своевременно наполнялись кормушки, коровы получали питье, ведь все сказывается на качестве молока. Так с шести утра до полуночи то в поле, то на ферме. Бывало, и по ночам приезжал проверять, все ли в порядке. А недавно на МТК "Нижнее Чернихово" и МТП "Вольно" поставили системы видеонаблюдения. Это хорошо мотивирует людей выполнять работу добросовестно.

Вместе с этим Владислав Александрович стал развивать инфраструктуру хозяйства. За три года его руководства было закуплено 27 единиц техники – как отечественной, так и зарубежной: что-то в лизинг, что-то за собственные средства. По мере возможности строятся новые объекты: силосно-сенажные траншеи, реконструируются животноводческие объекты и многое другое. За счет всех эти факторов "Вольно" стало заметно прибавлять.

– Хозяйство выросло на 150% по всем показателям, – утверждает Владислав Лось. – В первую очередь это стало возможным благодаря наведению порядка в животноводстве.

Заметно улучшили кормовую базу: стали вовремя и с соблюдением технологических норм закладывать силосно-сенажные траншеи, плюс появилась техника для измельчения и дробления зерна, что позволило делать сбалансированные корма с различными компонентами. В итоге увеличились надои – с 9 литров до 13, а на некоторых фермах и вовсе до 15-16. Сейчас по годовому удою на корову подходим к отметке в 5 тысяч килограммов. Вместе с этим постепенно увеличиваем дойное стадо: если в 2018-м у нас было 1140 голов, то на конец 2020-го – уже 1300, а на 2021 год планируем и вовсе 1330 голов.

Планы на расширение

Подобные темпы роста позволяют хозяйству неплохо зарабатывать. Если еще пару лет назад, по словам директора, выручки от молока хватало, чтобы закрыть только около 70% зарплатного фонда, то сейчас достаточно и половины заработанных денег. При этом заметно подросли и сами зарплаты: с 450 рублей в 2017-м до 800 рублей к концу 2020 года.

Тракторист-машинист Павел Леонович, проработавший в "Вольно" уже 9 лет, подтверждает, что в последние годы ситуация в хозяйстве улучшилась:

– Условия созданы отличные, на зарплату тоже не жалуюсь – сейчас не везде можно рассчитывать на такие суммы, как у нас. С приходом нового директора заметно, что мы постоянно прибавляем. Это не может не радовать.

Помимо успехов в повышении зарплат, в хозяйстве уже без какой-либо посторонней помощи закупают топливо, запчасти и стройматериалы, а также рассчитываются с имеющимися кредитами.

– Еще в обозримом будущем хочется построить новый животноводческий комплекс на 1000 голов, куда отберем элитные породы, дающие от 17 до 30 литров молока. Потому что, если мы хотим увеличивать дойное стадо, необходимо расширяться. Не должно быть большой скученности животных, ведь важную роль на стадии выработки коровой молока играет достаток свободного места. По регламентам, особенно европейским, буренка должна жить чуть ли не в таких же условиях, как человек. Для нее необходимо много пространства, чтобы можно было нормально погулять, поспать и поесть. А на строительство современного комплекса требуется примерно 6 миллионов рублей, – рассуждает Владислав Лось.

"От яровой пшеницы откажемся полностью"

Не отстают здесь от животноводов и растениеводы. В этом направлении "Вольно" тоже есть чем похвастаться. Например, в прошлом году неплохо сработали по зерновым и рапсу, урожайность которых выросла в сравнении с 2019-м. По мнению главного агронома Александра Осиповича, во многом это связано с увеличением посевных площадей под озимые культуры:

– На наших землях озимые гораздо продуктивнее, чем яровые. Разница иногда доходит до 10% с гектара. Еще хорошо себя показал рапс – при урожайности 27,7 ц

с гектара получили 969 тонн. Поэтому добавили еще около 500 гектаров под озимый сев. Еще решили совсем убрать с клина яровую пшеницу, так как растить невыгодно. Как ее ни корми, урожайность все равно не приблизится к озимой. Из яровых будем оставлять только ячмень и зернобобовые. К слову, в масштабах района тоже наблюдается тренд на озимые. Если в 2020-м по отношению к 2019 году озимый сев увеличили на 2 тысячи гектаров, то уже на 2021-й он вырос на 5 тысяч гектаров.

Однако, несмотря на все успехи, главный агроном отмечает, что прошлый год для растениеводства мог сложиться удачнее:

– Погодные условия, которые были в конце весны, способствовали росту и развитию растений – шли дожди. База закладывалась хорошая. Но летом осадков особо не было, а учитывая, что местность у нас холмистая и почвы в основном – глина и суглинок, дефицит влаги сказался на итоговой урожайности. И если на зерновых это отразилось не сильно, то сахарную свеклу мы потеряли – все высохло. А ее удобрениями не вытянешь и расти не заставишь. В результате урожайность свеклы ниже прошлогодней.

Правда, погода не помешала полностью обеспечить животноводство кормами. И силоса, и сенажа заложили больше, чем годом ранее. Получили примерно 27 кормовых единиц на корову, что, безусловно, неплохой показатель.

– От этого года ожидаем хорошей погоды. Практика показала, что именно от нее зависит, как все сложится в растениеводстве. Можно подбирать под определенные культуры лучшие поля, давать своевременно все необходимые удобрения, но потом ударит засуха, и все старания насмарку, – резюмирует Александр Николаевич.

Урожайность зерновых в "Вольно" составила 39 центнеров с гектара, рапса – 27,7 центнера с гектара

Хозяйство обеспечивает нуждающихся работников жильем. Так, молодому специалисту выделили квартиру с евроремонтом.

Вадим БАННЫЙ. Фото Павла ОРЛОВСКОГО

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