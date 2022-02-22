"Прибужский квартал" в Бресте продали за Br2 млн

22 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В исторической части Бреста с аукциона продали участок, получивший название "Прибужский квартал", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал председателя горисполкома Александра Рогачука.
Объект "Строительство многоквартирного жилого дома с многофункциональным комплексом" располагается в квартале, ограниченном улицами Советской, Дзержинского, Куйбышева и проспектом Машерова. Это был третий по счету аукцион, на который выставлялось незавершенное строительство и право заключения договора аренды земельного участка площадью 0,8 га. Цена на лот была снижена наполовину и составляла Br1,3 млн.
"В аукционе приняли участие две организации из трех ранее изъявивших желание. Всего в ходе торгов сделано три шага. В итоге лот продан по цене Br2 млн. Победителем объявлено ООО "АйронИнвестПроект", - сообщил мэр.
По условиям, победитель аукциона обязан при начале строительства использовать проектную документацию, которая ранее прошла государственную экспертизу.
ООО "АйронИнвестПроект" уже знакомо брестчанам. В декабре 2020 года столичная компания также приобрела земельный участок для строительства на ул.Октябрьской революции.-0-