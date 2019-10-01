Причины отключения электроэнергии в Национальном аэропорту устанавливает межведомственная комиссия

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В причинах временных отключений электроэнергии в Национальном аэропорту Минск, которые дважды происходили в главной воздушной гавани страны в сентябре, в настоящее время разбирается специальная межведомственная комиссия. Об этом сообщил сегодня журналистам первый замминистра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович на полях Белорусской транспортной недели, передает корреспондент БЕЛТА.

"Причины случившегося сейчас устанавливает межведомственная рабочая комиссия, созданная приказом Министерства транспорта и коммуникаций. В ее состав вошли и энергетики, и представители Департамента по авиации, аэропорта, МЧС", - сказал Алексей Ляхнович.

Он не взялся комментировать ситуацию до того, пока комиссия не завершила свою работу, однако предположил, что виной всему старое оборудование, которому уже около 40 лет.

Отключение электроэнергии может произойти в любом аэропорту, отметил Алексей Ляхнович. Однако в этом случае, считает он, правильнее будет ставить вопрос не о том, почему могли случиться отключения электроэнергии, а почему не сработали резервные источники питания. "Проработав 40 минут, они отключились", - напомнил он. "Сегодня приобретены еще два дизель-генератора, которые позволят исключить подобные события", - добавил первый замминистра. По его словам, оборудование уже подключено.

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